Már korábban is ült börtönben kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt az a 41 éves férfi, aki hétfőn délelőtt a nyakánál fogva berángatott a dunaújvárosi kiserdőbe egy kisfiút, és ott szexuális cselekményre kényszerítette. A 24.hu értesülései szerint mindössze 12 éves volt az áldozat.
Jászberényiné Király Teodóra, a Fejér Vármegyei Főügyészség szóvivője azt mondta: a szexuális erőszak bűntettével gyanúsított férfi húsz méteren át vonszolta a nyakánál fogva a kisfiút, majd szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette.
Az ügyész elmondta még, hogy a férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, és azt állította: ott sem volt a helyszínen.
Az ügyészség szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélye és a sértett befolyásolásának a kizárása érdekében indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Megerősítették, hogy a férfi különös és többszörös visszaeső, eddig már több mint másfél évtizedet töltött rács mögött hasonló bűncselekmények miatt.
Előbb 6 év 6 hónap fegyházat kapott szemérem elleni bűncselekmény miatt, majd 10 év fegyházat szexuális erőszak bűntette miatt, legutóbb 2023 novemberében szabadult – tette hozzá az ügyész.
A borzalmas bűncselekmény hétfőn délelőtt történt Dunaújvárosban, a Dózsa György úton lévő kiserdőnél. A férfi leszólította a gyermeket, majd megfogta a nyakát, és arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjen neki, „különben nagy baja lesz”. Ezt követően szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a kisfiút egy fás, bokros területen. A gyereknek végül sikerült elszabadulnia, majd az édesanyjával együtt bejelentést tett a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon. A férfi letartóztatásáról várhatóan ma délután dönt a bíróság.
