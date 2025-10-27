Anyaország, Háború :: 2025. október 27. 14:49 ::

Szijjártó a Puskás Arénában is bevitt néhány nyelvcsapást a népirtó izraeli "kollégának"

Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az "Izrael-ellenes politikájának", és vegye le a napirendjéről az "Izrael-ellenes javaslatokat", ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.



Fotók: MTI/Kocsis Zoltán

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vessen véget az "Izrael-ellenes politikájának", vegye le a napirendről az "Izrael-ellenes javaslatokat", mint például a társulási megállapodás felfüggesztését a zsidó terrorállammal, a kereskedelmi korlátozásokat vagy az ország kizárását a Horizont programból.

Ennek kapcsán leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él, és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, s mindkettő esetében Donald Trump jelenti a béke reményét.

Sérelmezte ugyanakkor, hogy sokan próbálják akadályozni az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, illetve rámutatott, hogy a két konfliktusban az is közös, hogy a megoldásban nem osztottak lapot az EU-nak. "De ha belegondolunk, ez nem is csoda, mert nem osztanak lapot azoknak, akik csak a feszültséget tudják szítani ott, ahol a békét csinálják" - fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a magyar kormány továbbra is az együttműködés fejlesztésén dolgozik Izraellel, aminek látszanak is a gyakorlati eredményei. "Tíz százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével üzleti fórumot szervezünk a mai napon, és hamarosan megnyitjuk a jeruzsálemi Magyar Akadémiát is" - tudatta.

Érintette a közel-keleti keresztények rendkívül sebezhető közösségét is, amelynek kapcsán elmondása szerint folyamatos a párbeszéd Izraellel, és mindkét fél kiáll a biztonságuk mellett.

"Sajnos a keresztény közösségeknek világszerte számos területen üldöztetéssel kell szembenézni, számos esetben erőszakosan próbálják őket a vallásuk megváltoztatására rábírni, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. A magyar kormány ez ellen mindig fel fog lépni. Örülök annak, hogy a keresztény közösségek védelmének szükségessége tekintetében is egyetértünk, és ez ügyben a jövőben is fenntartjuk a párbeszédet egymás között" - összegzett.

Frissítés: azt is megtudhattuk, mire büszke Petike

Megrendezésre került a valaha volt legnagyobb üzleti fórum Magyarország és Izrael között 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-izraeli üzleti fórumon elmondott beszédében először is azt hangsúlyozta, hogy ez a valaha volt legnagyobb hasonló rendezvény a két ország között, majd üdvözölte, hogy a kétoldalú együttműködést semmilyen nyitott politikai kérdés nem akadályozza, ezért minden adott a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez.

"Az együttműködés a két ország között gazdasági szempontból már nemcsak a régi klasszikus területeken működik jól, hanem kiterjedt a teljesen modern gazdasági területekre is: a kutatás-fejlesztési, technológiai együttműködésre, az űrkutatásra vagy éppen a védelmi iparra" - sorolta.

Illetve említést tett néhány zászlóshajó-projektről is, például hogy a Continest Technologies már a siker reményével tud részt venni az izraeli hadsereg tenderein, a 4iG a védelmi és űriparban épített ki komoly bázisokat, de Izrael víziszárnyas-importjának 97 százalékát is egy magyar cég, a Palmi-Top adja.

Szijjártó Péter emellett arra is kitért, hogy az izraeli beruházók is igen fontos szerepet játszanak hazánk gazdaságában, és a résztvevők figyelmébe ajánlotta, hogy Magyarország mellett szól a biztonság is.

"Mi Magyarországon büszkék vagyunk arra, hogy az itt élő zsidó közösség számára a legbiztonságosabb otthont garantáljuk egész Európában" - jelentette ki.

Ennek alátámasztására pedig emlékeztetett arra, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott az összes hazai mérkőzését Magyarországon játssza, és nem zárt ajtók mögött, rendőrségi gyűrűvel a stadion körül kell ezeket megrendezni, mint Nyugat-Európában.

"Nyitott kapukkal, közönség előtt is nyugodtan játszhatnak az izraeli labdarúgók itt, Magyarországon. Miért? Azért, mert Magyarországon a zsidó közösség biztonságban van. Mi itt, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát alkalmazunk, és amíg nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, addig ez így is marad" - szögezte le.

"Úgyhogy szeretném az izraeli üzleti közösség tagjait arra biztatni, hogy a mai nap több mint százötven kétoldalú vállalatközi találkozóján keressék meg az együttműködési lehetőségeket, és abban biztosak lehetnek, hogy itt önök mindig biztonságban lesznek, önök személyesen, a vállalkozásaik és az üzleti tevékenységük is" - fűzte hozzá.

Majd hangsúlyozta, hogy a fórumon jelen lévő magyar cégek a saját szakterületükön a legjobbak között vannak és nemzetközi szinten is bőven versenyképesek.

A miniszter végül arra figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és a világ két legsúlyosabb válságát az ukrajnai és a közel-keleti helyzet jelenti, amelyek Magyarországot és Izraelt is erősen érintik.

"Mi, magyarok mindig is a diplomáciai és politikai megoldásokat támogatjuk, és mindig is elleneztük és ellenezni is fogjuk a gazdasági és kereskedelmi korlátozásokat. A várakozások úgy szóltak, hogy az ukrajnai háborút gyorsabban meg lehet oldani, mint a közel-keleti válságot. Ehhez képest most úgy tűnik, nagyobb remény van a közel-keleti válság gyorsabb megoldására, minthogy Ukrajnában béke legyen" - húzta alá.

"A brüsszeli politikát sok szempontból a frusztráció jellemzi. És ennek egyik kifejeződése az, amikor az Európai Unió abszolút elfogult Izrael-ellenes politikát hajt végre. És sajnos ennek a politikának az egyik ága éppen arról szól, hogy kereskedelmi-gazdasági korlátozásokat vezessenek be. Ezeket mi mindig ellenezni fogjuk, és azért fogunk dolgozni, hogy ne csak Magyarország és Izrael, hanem az Európai Unió és Izrael együttműködése is fejlődjön a jövőben" - összegzett.

(MTI nyomán)