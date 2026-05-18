2026. május 18. 09:27

Gyengült a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró röviddel 7 óra előtt 361,92 forinton állt, magasabban a pénteki 361,27 forint után. Hétfőn eddig az euró 360,98 forint és 362,04 forint között mozgott.

A dollár jegyzése 310,07 forintról 311,45 forintra erősödött, a svájci franké pedig 394,08 forintról 395,80 forintra emelkedett.

Az eurót 1,1621 dolláron jegyezték a péntek késő délutáni 1,1624 dollárhoz képest.

(MTI)