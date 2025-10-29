Anyaország, Háború :: 2025. október 29. 12:01 ::

A gázai mészáros fiacskája az M1-en bizonygatta, hogy a demokratikus Izrael ártatlan minden általa kezdeményezett háborúban

Magyarország a szabadság és a nyugati civilizáció egyik bástyája, Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt példaképpé vált a konzervatívok és patrióták számára világszerte - mondta Jair Netanjahu izraeli "politikai influenszer", Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fia szerdán az M1-en.



Jairka a legújabb fideszes Izrael-seggnyaló konferencián (fotók: Fb)

Jair Netanjahu szerint Magyarország példa arra, hogy egy nyugati ország hogyan tud úgy részese lenni a Nyugatnak, hogy közben nem veszíti el az identitását és a szuverenitását. Az "influenszer" elmondta, nagyon nagy öröm számára, hogy Magyarországon lehet, már sokszor járt itt, Magyarország és Budapest az egyik kedvenc helye a világon, és most az Alapjogokért Központ által szervezett Pro-Israel Summit vendége volt.



Mit mond el egy ország vezetéséről, ha a belső ellenség ott érzi magát a legnagyobb biztonságban?...

A Magyarország és Izrael szövetségének alakulására vonatkozó kérdésre azt mondta, mindkét ország kicsi, és célpontja Brüsszelnek, valamint az Európai Uniónak, mivel "nem megyünk az áramlással, a globalista, nemzetellenes tendenciával, hanem mindenképpen megvédjük a határainkat, a szuverenitásunkat, a kultúránkat, az örökségünket, a közös judeo-keresztény gyökereinket".

Fontos, hogy a két ország szoros szövetséget ápoljon egymással és ezt erősítsék is, hiszen közös fenyegetéssel kell szembenézniük a radikális baloldal és a radikális iszlám részéről - tette hozzá.

A Hamászt Jair Netanjahu egy kicsi, izolált terrorszervezetnek nevezte, amely - mint mondta - már többször megszegte a tűzszünetet, és megölt három izraeli katonát is. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a "Nyugat arra fixálódott, hogy Izrael a feszültség forrása" a Közel-Keleten, pedig az instabilitás és káosz forrása Irán és a radikális iszlám, ez látható Afrikában, Ázsiában, Indiában is, ezekhez nincs köze Izraelhez.

Izrael egy kis ország, az egyetlen demokrácia, nyugati típusú ország, és biztonságos hely a keresztényeknek a Közel-Keleten - állította az "influenszer".

Jair Netanjahu szerint Donald Trump amerikai elnök megértette, hogy Izrael a "stabilitás és a biztonság forrása", a káosz forrása pedig Irán és a radikális iszlám, ezért sikerült eredményeket elérnie 2020-ban az Ábrahám-egyezményekkel, valamint az utóbbi hetekben is.

Arra a felvetésre, hogy mit üzen a fiataloknak a "konzervatív értékek védelmével" kapcsolatban, azt mondta, a "közös judeo-keresztény nyugati civilizáció" nagy veszélyben van, a radikális iszlám veszi át az uralmat nyugaton is, ezért nem biztonságosak a nyugati városok, és ez lehet a Nyugat hanyatlása, bukása, a szabad világ vége.

(MTI nyomán)