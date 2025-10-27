Publicisztika, Anyaország :: 2025. október 27. 20:15 ::

Egy ország, két jobboldal - a cionisták és a nemzeti oldal szembenállása

Ebben az írásban a magyar jobboldal kettéválását szeretném bemutatni, ami azután következett be, hogy a Fidesz az elmúlt években teljes mértékben izraeli befolyás alá került. A két oldal különbségét úgy is lehetne jellemezni, hogy az egyik az “Izrael az első” (Izrael first), a másik a “Magyarország az első” jelmondatát követi.

Az Izrael first politika

Az elmúlt években azt láthattuk, hogyan hangolta össze a Fidesz a magyar politikát szinte teljes mértékben az amerikai republikánusokkal, akár külpolitikai, akár kulturális kérdésekben. Amerika pedig a mintapéldája annak, amikor egy ország izraeli befolyás alatt áll, amire számtalan példát lehetne mondani:

Tammy Bruce, a konzervatívnak nevezett Trump-kormány leszbikus külügyminisztériumi szóvivője idén májusban azt nyilatkozta egy tévéinterjúban, hogy “Amerika a legnagyszerűbb ország a világon, Izrael után”. Sokan felháborodva tették fel a kérdést: ez hogyan fér össze az “Amerika az első” (Amerika first) szlogennel?

J. D. Vance-t, az USA alelnökét a Jewish Insider magazin úgy jellemezte , mint aki az Amerika first szlogen híve, de csak egy Izrael-párti csavarral. Magyarul Amerika az első, kivéve, ha Izraelről van szó.

Randy Fine egy átlag republikánus kongresszusi képviselő, aki Twitteren nemrég azt tette közzé , hogy “Megvan az oka annak, hogy amikor először találkoztam Netanjáhúval, akkor addig nem mostam kezet, ameddig meg nem érintettem a gyermekeim fejét”.



Randy Fine, akinek az irodájában folyamatosan ott az izraeli zászló, annak ellenére, hogy elvileg amerikai képviselő

Brad Parscale, Trump korábbi kampánymenedzsere nemrég izraeli ügynökként regisztráltatta magát , miután aláírt az izraeli kormánnyal egy 6 millió dolláros szerződést egy “antiszemitizmus” elleni digitális kampányról.

A fentiek egyedi példák, de ha a nagy képet szeretnénk látni, akkor itt van az AIPAC, az Amerikai-Izraeli Közügyek Bizottsága, egy Amerikában működő izraeli lobbiszervezet. Ez az egyetlen olyan külföldi lobbiszervezet, aminek nem kell magát ilyen címen regisztrálnia. Az alábbi ábra az AIPAC működését mutatja:

A szervezet pénzt ad az amerikai politikusok kampányára (2024-ben összesen 100 millió dollárt), ami egyúttal kóserpecsét is, jelzés a milliárdos zsidó támogatóknak, hogy ki Izrael embere. Ezeket a képviselőket bejuttatják a Kongresszusba, majd azok megszavaznak egy olyan segélycsomagot Izraelnek, ami jelenleg évi 4 milliárd dollárra rúg , és ez csak a jéghegy csúcsa. Izraelhez tehát több pénz áramlik vissza, mint amit lobbitevékenységbe “befektetnek”.

Az alábbi ábra pedig azt mutatja, mennyire eredményes az AIPAC, amivel saját maguk dicsekedtek el a honlapjukon:



Az AIPAC által támogatott politikai jelöltek 95%-a megnyerte a választást

Az AIPAC-et utoljára John F. Kennedy elnök és a testvére, az igazságügy-miniszter Robert F. Kennedy akarta külföldi ügynökszervezetként regisztrálni. Az elnök 1963-ban lett merénylet áldozata, a testvére 1968-ban.

Egy mondás szerint Amerikában ötféle politikus létezik:

1. akit megvett Izrael,

2. akit zsarol Izrael (Epstein-akták),

3. aki fél Izraeltől,

4. aki izraeli-amerikai kettős állampolgár, és

5. akit megölt Izrael.

Az Izrael first szemlélet a külpolitikában is tökéletesen megjelenik. Trump 2018-ban Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezte át az amerikai nagykövetséget, valamint kilépett az Iránnal kötött nukleáris megállapodásból, megnyitva az utat a háború felé. 2019-ben Izraelnek adta a Szíriához tartozó Golán fennsíkot. Különböző források szerint a legutóbbi elnökválasztáskor Trump Izraelnek ígérte Ciszjordániát Miriam Adelson, a kaszinómilliárdos Sheldon Adelson özvegyének 100 millió dolláros kampánytámogatásáért cserébe. Ezzel szemben az amerikai jobboldal a mai napig nem kapta meg azt a déli határfalat, amely már Trump első ciklusának legfontosabb ígérete volt a bevándorlóáradat visszaszorítására.



A választás illúziója: mindegy, hogy a Demokrata vagy a Republikánus Pártra szavazol, ugyanazt kapod

Amerika az elmúlt két évben mindenben támogatta Izraelt a szomszédos országokkal szembeni háborús konfliktusaiban – anyagilag, fegyverrel és diplomáciailag is. A palesztinok elleni izraeli népirtás ügyében Trump (és Orbán Viktor) csak annyit üzent Netanjáhúnak támogatólag, hogy be kell fejeznie a “munkát”.

Amikor tavaly júliusban Netanjáhú Amerikába látogatott, a Kongresszus minden korábbi rekordot megdöntve 58 álló tapssal hallgatta végig a beszédét, beleértve a kezdeti, közel 8 perces tapsvihart. A beszéd fele abból állt , hogy a képviselők idomított fóka módjára tapsoltak.

De ne gondoljuk, hogy mindenki megbolondult. Szeptemberben Netanjáhúnak az ENSZ-ben tartott beszéde alatt az egész világ kisétált, és gyakorlatilag az üres teremnek kellett az izraeli propagandát előadnia.



Üres padsorok Netanjáhú beszéde alatt

Nem mindenki csúszik hason Izrael és Netanjáhú előtt, de Amerika és Magyarország sajnos igen.

Cionista véleményformálók és a szellemi élet befolyásolása

A legutóbbi magyarországi CPAC-en a zsidóság túlreprezentáltsága groteszk méreteket öltött. A kétnapos konferencián legalább tíz előadó volt zsidó származású: Ben Shapiro, Amichai Chikli, Yair Netanjáhú, Bryan Leib, Ariel Kallner, Dave Rubin, Miri Regev, Gavin Wax, Ellie Cohanim és a volt SZDSZ-es Bóka János.



Netanjáhú fia, Jair Netanjáhú

Dave Rubint a Mandiner úgy mutatta be mint konzervatív nagyágyút. Valójában Rubin – aki 40 éves koráig progresszív liberálisként határozta meg magát – semmilyen kérdésben nem konzervatív, mindössze egy homoszexuális cionista, aki a “férjével” nemrég örökbefogadás címén két gyermeket vásárolt, természetesen fiúkat, mint a homoszexuálisok 90%-a.

A másik konzervatív “sztár” a szintén cionista Ben Shapiro, aki korábban azt nyilatkozta , hogy az ő Amerika iránti lojalitását Izrael létezése és támogatása garantálja. Korábban az iraki háborúnak is nagy támogatója volt, tekintettel arra, hogy a Közel-Kelet feldúlása izraeli érdek.



Ben Shapiro 2005-ös cikke: Miért helyes az iraki háború Amerika számára?

Shapirót amerikai szempontból nyugodtan nevezhetnénk árulónak is, de valaki nagyon helyesen fogalmazta meg az alábbit:



Ben Shapiro nem áruló. Ahhoz, hogy áruló legyen, amerikainak kellene lennie, de nem az. Ehelyett Ben Shapiro az ellenség

A Fidesz szellemi holdudvarához tartozik Douglas Murray is, a homoszexuális és cionista brit konzervatív újságíró, aki ugyan nem zsidó, de a “férje”, Nick Cohen az.



Orbán Viktor Murray “Európa furcsa halála” című könyvével, és utóbbi a “férjével”

Murray szerint 15 millió keresztény vagy muszlim halála (valamilyen geopolitikai konfliktusban) tragédia lenne, de 15 millió zsidó élet elvesztése egészen más kategória, mert azt senki nem élné túl, és az egész nyugati civilizáció végét jelentené. Murray végkövetkeztetése tehát, hogy a zsidók élete mindenkinél értékesebb.



- Jól vagy, fiam? - Nem, hiányzik Hitler

Ami az amerikai konzervatív véleményformálókat illeti, mára a gojok közül sokaknak elege lett Izraelből és a zsidóságból. Tucker Carlson, Amerika legismertebb jobboldali tévés személyisége például nem csak a gázai népirtás, hanem az Epstein-akták miatt is kritizálta Izraelt, ezért úgy tűnik, hogy ő is “antiszemita” lett, tehát olyasvalaki, aki nem visszhangozza mindenben azt, amit elvár a nemzetközi zsidóság.

Az afroamerikai Candace Owens, aki a 2022-es magyar CPAC egyik sztárvendége volt, nemrég ezt mondta az egyik videójában: “Inkább levágnám a lábam, mint hogy valaha Izraelt támogassam. Soha nem támogatnám ezt a démoni nemzetet”. “Nem lehetsz egyszerre ember, és olyan valaki, aki a gázai eseményeket támogatja”. Egyetértek Owens-szel, akinek a megállapítása a Fidesz Izrael-párti politikusaira és influenszereire is vonatkozik.

A fideszes média egyik zászlóshajója a Mandiner, amely szerzőgárdájának egy részét egyenesen a Neokohntól vette át (mint Hajdú Tímea, Veszprémy László Bernát, Robert C. Castel, Gulyás Virág). Hajdú Tímea például még életében nem írt egy magyar témájú cikket, mindössze két témája van: Izrael és a zsidóság. Veszprémy talán fele-fele arányban magyar témákat is érint, Castel pedig szintén fele-fele arányban Izraellel és általában az orosz-ukrán háborúval foglalkozik.

A Mandiner nyáron szerződtette Gulyás Virágot mint “szókimondó társadalmi aktivistát és szakértőt”, aki, “bár nem zsidó származású, Virág pályáját az antiszemitizmus elleni küzdelemnek és a zsidó közösségek jogainak védelmének szentelte”. Magyarul ő is monomániás cionista, akinek egyetlen témája van, a zsidóság, és egyetlen feladata, a fideszes hívek agymosása..

“Ne feledjétek, ők nem Izrael ellen vannak, hanem a zsidó-kereszténység ellen. Izrael csak az útjukban áll.” (irónia)

Ezekhez az Izraelt képviselő (részben valószínűleg izraeli-magyar kettős állampolgár) véleményformálókhoz jönnek a Mandinernél az olyan keresztény cionisták, mint a hitgyülis Kulifai Máté, akik szintén mindenben a zsidóságot képviselik, így gyakorlatilag semmi közük a magyarsághoz.

Ugyanez a klikk Amerikában is megvan, akikről a katolikus, keresztény-nacionalista Nick Fuentes szabadon összefoglalva úgy fogalmazott: Izraelt képviseled, külföldi ügynök vagy, takarodj Izraelbe! Én itt születtem, itt jártam iskolába, én a karácsonyt és a húsvétot szoktam ünnepelni, ez az én országom. Nem vagy amerikai, húzz el innen!

Netanjáhú augusztusban arról beszélt , hogy Izrael nyolcfrontos háborút vív, amiből az első hét: Gáza, Libanon, Jemen, Ciszjordánia, Szíria, Irak és Irán. A nyolcadik fronton a háború az amerikai közvélemény uralásáért zajlik, ezért megveszik a TikTokot (illetve annak amerikai operációját), és a Twittert is a befolyásuk alá kell vonni, de ezzel nem lesz gond, hiszen Elon Musk a “barátjuk”.

A TikTok amerikai felhasználókat érintő részének eladását Trump cionista bábkormánya kényszerítette ki, és a zsidó származású Oracle-vezér, Larry Ellison lesz az egyik fő tulajdonosa. Ezzel oda jutottunk, hogy a YouTube, a Facebook, az Instagram, valamint az információgyűjtésre használt Google és Chat GPT mellett az amerikai TikTok is a kezükbe került, és a még viszonylag szabad Twittert is térdre fogják kényszeríteni.

A nemzeti eszme és a cionizmus

A nemzeti eszme kérdésében az izraeli befolyás ugyanúgy megjelenik, mint minden másban. Orbán Viktor ma annak a “nemzeti konzervativizmusnak” a híve, amit az izraeli Yoram Hazony képvisel, a Herzl Institute igazgatója, aki nézeteit “A nacionalizmus erénye” című 2019-es könyvében fejti ki.



Yoram Hazony és Orbán Viktor

A nemzeti konzervativizmus középen helyezkedik el a patriotizmus és a népi nacionalizmus (etnonacionalizmus) között. A patriotizmus területi szempontú, az országhoz való lojalitást várja el az állampolgároktól, de nem érdeklik a kulturális és etnikai szempontok. A népi nacionalizmus viszont a kulturális és az etnikai szempontot is figyelembe veszi, és ez az, amivel a fehérek a leginkább szimpatizálnak (ezért szoktuk azt mondani, hogy Európa az európaiaké, vagy hogy Magyarország a magyaroké).



Patriotizmus: nem veszi figyelembe az etnikai és kulturális szempontokat, ezért elveszítette a népszerűségét

A fenti kettő közé ékelődik be a nemzeti konzervativizmus, amely szerint a nemzetet a közös nyelv, közös kultúra és történelem köti össze, de nem ismer el semmilyen etnikai szempontot, és nem leállítani akarja a bevándorlást, csak szabályozni. A kulturális szempont figyelembevételével tehát egyetért, az államnak a meghatározó kultúrát kell képviselnie, ami Hazony szerint Európa és Amerika tekintetében természetesen a zsidó-kereszténység.

Függetlenül attól, hogy Orbán és a Fidesz hivatalosan a Hazony által előírt nemzeti konzervativizmust képviseli, a viselkedésük és kommunikációjuk alapján inkább zsidó nacionalisták, mint a magyar nemzeti eszme képviselői.

Az egyik példa erre, hogy a bevándorlás kérdésében rendszeresen az iszlámot támadják (a szervezett muszlim közösség ugyanis a zsidósággal szemben riválisként lép fel), ahelyett, hogy kollektíven elutasítanák a bevándorlást, függetlenül attól, hogy valaki muszlim, egy hindu Indiából, vagy kongói keresztény.

Egy másik, amikor folyamatosan a kiválasztottakért aggódnak: a zsidóság nem érzi magát biztonságban Párizsban, Berlinben, Londonban – rettegnek a fideszes médiában. Azzal sokkal kevésbé foglalkoznak, hogy mondjuk az őshonos angol kislányok mennyire érzik magukat biztonságban az ottani nagyvárosokban, vagy hogy a magyarok mennyire érzik biztonságban magukat Borsodban. Ebben szintén megmutatkozik, hogy ki Izrael first, és kinek a magyarság az első.

A zsidó-kereszténység

A zsidó-kereszténység témakörének most nem szeretnék hosszabb időt szánni, csak két dologra kitérni. Az egyik, hogy ez a kifejezés 1950 előtt gyakorlatilag nem is létezett, vagy legalábbis aligha fordult elő könyvekben:



A zsidó-keresztény kifejezés használata

A másik, hogy az állítólag keresztény és konzervatív amerikai és európai politikusokat folyamatosan láthatjuk a Siratófalnál kippában hajlongani.



Marco Rudio amerikai külügyminiszter és Mike Huckabee izraeli nagykövet a Siratófalnál, valamint Orbán Viktor, Trump és Bush ugyanott. Netanjáhú vajon mikor fog egy templomba ellátogatni?

A fenti azért érdekes, mert a Siratófaltól pár száz méterre van a jeruzsálemi Szent Sír-templom, a kereszténység egyik legszentebb helye, ahol Jézus Krisztus keresztre feszítésének és közeli sírjának (tehát egyúttal feltámadásának) feltételezett helye is található. Ide valamiért egyik zsidó-keresztény politikus sem akar ellátogatni. Erről mondta korábban Nick Fuentes, hogy ha egyszer hatalomra kerülünk, akkor majd Netanjáhúék fogják a mi déli határfalunkat csókolgatni.

Közben Izraelben idén júliusban feláldozták az első vörös üszőt Kr. u. 70 óta. A tehénáldozat egy tisztító szertartás része a harmadik templom felépítéséhez, ami után eljöhet a zsidó messiás (aki a keresztényeknél az Antikrisztus). Csakhogy nem volt sikeres a szertartás, mert a tehénen két fekete szőrszálat találtak, ezért végül csak gyakorlásból áldozták fel.

Kíváncsi lennék, hány óra egy tehenet nagyítóval szőrszálanként átvizsgálni.



Nem volt sikeres a vörösüsző-áldozat

A Mi Hazánk Mozgalom és befejezés

Befejezésként szeretnék rámutatni, hogy a politikai küzdelem nem csak a jobb- és a baloldal között folyik, hanem a jobboldalon belül is a nemzeti érzelmű szavazókért, és végső soron a magyarság lelkéért. Ennek az eredménye azt fogja eldönteni, hogy ki határozza meg, mit jelent a nemzeti eszme, mit jelent az európai kultúra, mit tekintünk hagyományos és hiteles kereszténységnek. Ha ilyen szempontból összehasonlítjuk a Fideszt és a Mi Hazánk Mozgalmat, akkor azt alábbit látjuk:

Akik a Fideszre befolyást gyakorolnak a kultúra és a szellemi élet tekintetében, azok a legtöbbször nem magyarok, nagyon nagy részben cionisták, zsidók, homoszexuálisok. Ezzel szemben a Mi Hazánk szellemi holdudvara magyarokból áll.

A fideszes Mandiner cionistákkal, Neokohn-publicistákkal és neoprotestánsokkal van feltöltve, a Mi Hazánkhoz köthető Magyar Jelenen viszont a nemzeti oldalhoz tartozó személyek kapnak hangot.

A Fidesz zsidó-kereszténységről beszél, és a Hazony által kidolgozott nemzeti konzervativizmust képviseli. Ezzel szemben a Mi Hazánk a hagyományos értelemben vett nemzeti és a keresztény eszmét képviseli.

A bevándorlás kérdésében a Fidesz az iszlámot támadja, de nem utasítja el a legális bevándorlást, ami ugyanúgy népességcseréhez vezet. A Mi Hazánk viszont legálisan sem szeretné az országot bevándorlókkal feltölteni.

A Fideszt a nemzetközi zsidóság biztonsága érdekli, a saját médiájában ezzel tematizál. A Mi Hazánk a magyarság biztonságával foglalkozik, ezért rendez demonstrációkat, és ezért beszél cigánybűnözésről.

A Fidesz asszisztál a gázai népirtáshoz, Orbán Viktor szerint Netanjáhúnak “be kell fejeznie a munkát”. A Mi Hazánk ellenben meg meri nevezni azt, amit egyébként az egész világ lát (és az ENSZ vizsgálóbizottsága hivatalosan is megállapított ), hogy Izrael népirtást követett el Gázában.

Végső soron a Fidesz nem magyar párt, csak egy cionista bábkormány, a Likud helyi fiókszervezete. Éppen ezért a Mi Hazánk és a Fidesz szembenállása a magyarok és a nem magyarok közötti politikai küzdelem, függetlenül attól, hogy a Fidesz szavazói mennyire vannak ezzel tisztában. De talán éppen ez a feladat: megértetni a jobboldali szavazókkal, hogy a balos neomarxizmus és a kóserkonzervatív cionizmus ugyanannak az éremnek a két oldala.



Bolsevik demokraták és cionista republikánusok

A baloldal fejszével vágná ki a magyarság fáját a nemzetállamok megszüntetésével (a bevándorláson keresztül és az Európai Egyesült Államok létrehozásával). A kóserjobboldal a titkos féreg, ami a fa gyökerét rágja meg a zsidó-kereszténység és a nemzeti konzervativizmus elterjesztésével.

Ha amerikai mintára a kétpártrendszert nálunk is ki tudnák alakítani, az katasztrófa lenne a magyarság számára. Ezért fontos a Mi Hazánk Mozgalom támogatása, az Izrael first politika helyett pedig a Magyarország az első elv érvényesítése.

Doktor Faust

Megjegyzés: kizárólag szavazni viszont önmagában biztosan nem lesz elég, a valódi eredményekhez szükség van a hazafiak és honleányok cselekvő fellépésére is. Korábban írtam a “Magyar vagy? Akkor szerveződj!” jelszavának fontosságáról, amit szeretnék az olvasó figyelmébe ajánlani.