Anyaország, Háború :: 2025. október 28. 11:49 ::

Öklendeztető szolgalelkűség: már megint Izrael-seggnyaló csúcsot szerveztek a zsideszes bérencek

Magyarország elutasít minden "egyoldalú, Izraelt támadó lépést". Nem támogatunk semmit, ami gyengíti a demokráciát, miközben terrorszervezetek ártatlanokat fenyegetnek - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcson (International Pro-Israel Summit) kedden Budapesten.



Honvédelmi helyett Izrael-védelmi miniszterünk van

Az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen a miniszter kiemelte, hogy Magyarország elutasítja a nemzetközi gazdasági bojkottot és "minden kettős mércét". Hozzátette: Európában ma sehol nem biztonságosabb a zsidó közösség élete, mint Magyarországon.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója azt hangoztatta, hogy ugyanazok az erők, amelyek tüzelik és elhúzzák az ukrajnai háborút, "mentegetik az Izrael elleni embertelen terrortámadásokat is". "Kelet-Európában eszkalációt követelnek, a Közel-Keleten pedig önmérsékletet".



Szánthóék csak Ukrajna esetében békepártiak, a zsidó népirtást az utolsó palesztin gyerekig támogatnák

"Gáza a jövőben nem lesz Izrael számára fenyegetés, és az antiszemitizmus ellenében meg fogjuk erősíteni a zsidó államot" - szögezte le Yoav Kisch izraeli oktatási miniszter, aki arról is beszélt, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja a magyar és a zsidó emberek megbecsülésének egyaránt jele.



Izraeli miniszter zsidózta le (az értelmezésükben persze inkább "fel") Krasznahorkait (fotók: MTI/Bodnár Boglárka)

(MTI nyomán)

