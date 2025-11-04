Anyaország :: 2025. november 4. 16:38 ::

A kis Netanjahunak hazánk a második otthona, a kormány pedig már várja a többieket - Dúró Dóra nem hagyta szó nélkül

Ifjabb Benjamin Netanjahunak Magyarország olyan, mint a második otthona. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy apja, Izrael miniszterelnöke és Orbán Viktor egyedi kapcsolatban álló valódi barátok. Madarat tolláról... - írja Fb-bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább a folytatás.

A történet könnyfakasztóan szépen hangzik – izraeli szempontból. De hová tűnt belőle a magyar érdek?! Mi indokolja, hogy a gázai népirtás megítélésében a Fidesz vehemens elfogultsággal állt a zsidó állam mellé, csaknem a teljes világgal szemben? Miért nem kaptunk magyarázatot arra, hogy milyen szerepet játszott egy magyarországi fedőcég az emberek ezreit megsebző, megölő robbanó csipogók libanoni bevetésében? Mi az oka az izraeli cégek az államuk méretén túlmutató stratégiai szerepének a magyar hadiipar, biztonságpolitika, gyógyszeripar területén? Hogy már az élelmiszergyártásban is nyíltan felvásárolnak egy magyar céget?

Lehet, hogy hihetünk a saját fülünknek, Simon Peresz elhíresült 2007-es beszédének, amelyben Magyarország felvásárlásáról beszélt - hiszen egyre nyíltabban zajlik mindez. Ilyen fénytörésben különlegesen hangzik Gulyás Gergely miniszter minapi bejelentése : hazánk befogadná a nyugatról „menekülő” zsidókat. Sőt, utalás volt arra is, hogy ha a Közel-Keleten „valami történne”, onnan is jöhetnek hozzánk tőlük a „menekültek”…

A Mi Hazánk számára hazánk szuverenitása minden bel- és külpolitikai lépés alapja. Elfogadhatatlannak tartjuk bármilyen idegen hatalom befolyását a magyar érdekre. Elvárjuk az önállóan cselekvő, diplomáciai és gazdasági stratégiáját nem dollártól és sékeltől függővé tevő kormányzati működést!