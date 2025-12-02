Anyaország :: 2025. december 2. 17:10 ::

Egészségügyi államtitkár: bazmeg, elromolhat bármi, amit használnak!

Egy bizonyos András történetét osztotta meg a 444, akinek 11 hónapos gyereke múlt pénteken este leesett az ágyról. A baba beütötte a fejét, ezért bevitték a Szent János Centrumkórház gyermekügyeletére.



„Besétálunk egy kis szobába, és legnagyobb meglepetésemre ott ül egy 70–80 közötti hölgy nyakig felhúzott kabátban. Mellette egy olajradiátor meg egy asszisztens, aki egy asztali PC előtt ül szintén bebugyolálva. És mondja, hogy »Jaj, hát ne haragudjon, nincs fűtés.«” András elmondta, hogy a „babát pucérra le kellett vetkőztetni, miközben mindenki télikabátban volt.” A vizsgálat nagy bizonyossággal megállapította, hogy a gyerek rendben van, egyébként nagyjából egy óra alatt megjárták az ügyeletet.

A férfi viszont annyira felhúzta magát a kórházi állapotokon, hogy ráírt Takács Péter egészségügyi államtitkár magánemberi profiljára, aki meglepő módon válaszolt is a Messengeren. Íme a párbeszéd:

András: János kórház, gyermekügyelet, tegnap este. NINCS FŰTÉS. A jó Isten áldjon meg… Hogy nézel tükörbe???

Takács Péter: Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak! Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják.

Takács később sem finomkodott. Azt írta: Neked olyan szinten mosta át az agyad a libsi propaganda, hogy kár lenne bármit is írnom. (…) Sajnos ez ilyen. Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat. Megjegyzem az összes gyerekemet oda hordom én is. Jobbulást a gyereknek!

Az egészségügyi államtitkár utóbb, a 444 cikkét megelőzve, így reagált a történtekre a közösségi oldalán: a „Magyar Péter által felhergelt sokadik tiszás troll talált be magán csatornáimon. (…) Az egyiknek szombat késő este már keményebb hangvételben is reagáltam, amikor azzal vádolt, hogy direkt teszem tönkre a fűtést a gyermekosztályokon. Bár politikusként sokat kell tűrni, és a szóhasználat részemről is kifogásolható volt, de a zaklatásnak is van határa! Itt tartunk ma. Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet, és ha nem hagyja magát, reagál az agyament vádakra, akkor jöhet a kioktatás és az áldozatpóz. Mindezt szervezett akció keretében a liberális tolerancia nagyobb dicsőségére.”

(24 nyomán)