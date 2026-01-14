Anyaország :: 2026. január 14. 18:03 ::

Az 1% miatti hisztirohamban vádaskodni kezdett az egyik DK-s Lenin-fiú, erre kiderült, hogy korábban ők akartak "jó eredményt" a Mediántól

A Mediánnal szembeni rágalmazással válaszolt a Demokratikus Koalíció arra, hogy 2026. januárra 1 százalékra csökkent a támogatottsága. Molnár Csaba azzal utasítja vissza az adatokat, hogy az Hann Endre sértettségének lenyomata. Az érintett dokumentumokkal bizonyítja Molnár hazugságait, írja a hvg.



Molnár Csaba, amikor még nem hagyta őket cserben imádatuk tárgya

– Van olyan aspektus, amit megmérve, kutatva várhatóan jó eredmény jönne ki a DK-nak? – kérdezte Sebián-Petrovszki László, a párt frakcióvezetője 2025. augusztus 27-én e-mailben a Medián ügyvezető igazgatójától. A számára kiábrándító válasz után a politikus rövidre zárta kettejük kommunikációját: "sajnos, nem látok esélyt egy kutatásra most. Sorry".

Ez a levelezés azután vált fontossá, hogy a DK számára lesújtó friss Medián-felmérést a párt egyik alapítója a közvélemény-kutató cég vezetőjének becsmérlésével kommentálta. Molnár Csaba a Facebookon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy Hann Endre milliós megrendeléseket kért a DK-tól, és ennek visszautasítása áll a mostani kedvezőtlen adatok mögött.

Molnár így fogalmaz: "egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé".

"Képtelen hazugság Molnár Csaba minden állítása" – mondta a hvg kérdésére Hann Endre, a Medián vezetője. Igaza bizonyítására pedig a levelezést is megmutatja, ami az egyetlen tavalyi levélfolyamatot dokumentálja, ami a DK és a Medián között zajlott a közvélemény-kutatások kapcsán. A kapcsolatot Sebián-Petrovszki László kereste. A frakcióvezető ugyanis azon gondolkodott, hogy a párt által használt kutatóintézeteken kívül másokkal is készíttessen felmérést. Így jutott eszébe a Medián.



Sebián-Buzrovszki a "férjével"

A lehetséges kutatásokról és kérdőívekről szóló személyes megbeszélést követően a Medián vezetője jelezte, hogy a korábbi felmérések alapján mekkora nyitottság mutatkozik a társadalomban a DK iránt, és hogy a körükben tudná a párt tesztelni a szavazási motivációt befolyásoló tényezőket. Azt is felajánlotta, hogy konkrét árajánlattal jelentkezik arra az esetre, ha ez érdekes lenne.

Sebián-Petrovszkit azonban csak az érdekelte, hogyan jöhet ki jó eredmény a pártja számára. És amikor erre megoldást nem kapott, árajánlatot sem kért.

Nem volt szó pénzről – mondja Hann, és ezt az e-mailek igazolják is. Hozzátette: a Medián méréseit 1989-es megalakulása óta semmi más nem befolyásolja, mint a kérdőívekre beérkező válaszok.