Anyaország :: 2026. január 14. 11:57 ::

Medián: ismét nőtt a Tisza előnye, továbbra is bejutó helyen a Mi Hazánk, 1%-on a DK

Növelni tudta előnyét a Tisza Párt a biztos választás jelszavával kampányoló Fidesszel szemben: míg két hónapja 10 százalékpont volt a két nagy tömb közötti különbség, ez 12-re nőtt a választani tudó biztos szavazók körében Magyar Péterék javára – tette közzé a HVG a Medián legfrissebb közvélemény-kutatását.

A Medián január első felében elvégzett mérése szerint a teljes népesség körében a Tisza 2 százalékponttal tudott erősödni, míg a Fidesz stagnált, a választani tudó biztos szavazók körében pedig még gyengült is.

Magyar Péter pártjának támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 51 százalékos, a Fideszé 39; a választani tudóknál a Tisza 49 százalékon áll, a Fidesz 41-en; míg a teljes népesség körében a Tisza támogatottsága 40, a kormánypárté 33 százalékos a mérés szerint.

A Medián szerint Dobrev Kláráék visszaestek 1 százalékra, a Mi Hazánkat ellenben bejutó helyre mérik, adataik szerint Toroczkai Lászlóék támogatottsága a biztos szavazó pártválasztóknál 5 százalékos, a Kétfarkú Kutya Pártnak 3 százaléka van, az egyéb pártoknak összesen 1.

(24 nyomán)