Lázár szerint a kormány munkára fogta, és beforgatta a társadalomba a cigányokat - már a szaros mosdót is ők takarítják

Lázár János Balatonalmádiban tartott lakossági fórumot. A Lázárinfón egy Svédországból hazaköltözött férfi arról beszélt, hogy a magyarság folyamatosan fogy. Az építési és közlekedési miniszter egy példával reagált a hazai demográfiai problémákat pedzegető felszólalásra. Lázár azzal vezette fel a válaszát, hogy a példája nem érint senkit, nem lesz személyes, és ezért mindenki érteni fogja.

"Ennek az országnak a tartalékát a magyarok és nem a migránsok jelentik. Az a döntés, hogy mi lezártuk a határt, az azt jelenti, hogy Magyarországon mindenkinek lehetőséget kell biztosítani, és senkit nem engedünk be az országba, aki nem magyar, illetve arról, hogy ebben az országban ki él, csak mi dönthetünk" – mondta Lázár. Szerinte ha nem fogadnak be migránsokat, akkor csak úgy lehet megküzdeni a demográfiai problémákkal, hogy feltárják a belső tartalékokat. Majd hozzátette, hogy a magyar tartalék a "magyar cigány emberek közössége".

"Tehát ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti" – fogalmazott Lázár. Majd azt mondta, nincs annál nagyobb siker, mint hogy lehetőséget biztosítottak több százezer "magyar" cigány fiatal számára a tanulásra és a munkára.

Arról is beszélt, hogy a családtámogatási rendszer miatt kétszázezerrel több gyerek született, mint amennyi született volna, és ehhez jön az a politika, ami szerinte a cigányoknak valós esélyt és lehetőséget teremtett.

Megjegyezte azonban, hogy ehhez mindenkinek be kell tartania a játékszabályokat: mindenkinek dolgoznia kell, és be kell tartania a törvényeket. "Aki betartja a játékszabályokat, számíthat a társadalom és a többség együttműködésére" – mondta. A miniszter úgy összegezte a gondolatmenetét, hogy miután lezárták a határokat, fel tudták tárni a belső tartalékot, vagyis a "magyar" cigányságot, akiket "munkára fogtak, és beforgattak a társadalomba".

(Telex nyomán)