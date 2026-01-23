A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság munkatársai elkapták, majd a rendőrség előállította azokat a Vasas utcai lakókat, akik vödrökkel és egyéb edényekkel nagy mennyiségű emberi ürüléket, használt pelenkákat és szemetet hordtak az utca végébe - értesült a Csepelinfó.
Úgy tudják, az elkövetők arra azért ügyeltek, hogy kicsit távolabb tegyék le a nagy mennyiségű ürüléket onnan, ahol laknak. A környezetkárosítást az otthoni vécé meghibásodásával magyarázták.
A csepeli Vasas utca számos alkalommal került a hírekbe a helyi lakosság egy kisebb részének szemetelésével. Az önkormányzat saját eszközeivel indított városrehabilitációs intézkedéseket, aminek szerencsére már vannak eredményei. A környéken sok házat lebontottak, helyükre modern társasházak épültek, ott a gondok is megszűntek.
Az eredeti lakosság problémás része azonban nem minden esetben szeretne másként élni, mint korábban, ezért az utca nem megújult szakaszán továbbra is előfordulnak ilyen esetek, írja a lap.
