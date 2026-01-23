Szerda délután, tanítás után alakult ki konfliktus két fiú között a Veszprém vármegyei Zirc egyik iskolája előtt. A rendőrség tájékoztatása szerint a vita hátterében az állt, hogy mindketten ugyanazzal a lánnyal szimpatizáltak. Az egyik feldühödött kamasz már a tanítási idő alatt is fenyegette osztálytársát, majd az órák végeztével követte őt az utcára, ahol bántalmazta.
A verekedésnek osztálytársak, tanárok és több szülő is tanúja volt, akik megpróbálták szétválasztani a fiatalokat, miközben segítséget kértek. Nem sokkal később a bántalmazó fiú édesanyja is megérkezett a helyszínre autóval. A jármű motorja járt, az utastérben pedig egy kétéves gyermek tartózkodott.
A tizenéves többszöri felszólítás ellenére sem hagyott fel az agresszióval, végül azonban – édesanyját és az időközben kiérkező rendőröket meglátva – beugrott a családi autóba, és elhajtott a helyszínről. Nagy sebességgel közlekedett a település utcáin, figyelmen kívül hagyva a rendőri fény- és hangjelzéseket. Menekülés közben egy kereszteződésben két autónak is nekiütközött, majd továbbhajtott, végül szalagkorlátnak csapódott.
A járőrök elfogták a kamaszt. Testi sértés, zaklatás, személyi szabadság megsértése, valamint több közlekedési szabályszegés miatt is eljárás indult ellen. A balesetben senki nem sérült meg.
(Index)