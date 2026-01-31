Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 31. 21:21 ::

WC-kefék helyett beszéljünk arról, az ercsi cigányok hogyan terrorizálják a diákokat

Miközben a fősodratú médiát tematizálja, hogy Lázár János mit mondott a cigányokról (valójában hízelegni akart nekik, bár a megfogalmazás kissé félrement), egyre-másra háborodnak fel az úgynevezett „roma jogvédők”, szélsőliberális idióták és lóbálják a WC-kefét, Orbán Viktor és Magyar Péter egymással versengve keresi a cigányok kegyeit, addig a valóságról megint nem esik egy szó sem.

Arról kéne beszélni, mi történt, mi történik például Ercsiben – és persze az egész országban. Mínuszos hír a médiában, hogy stabil állapotban szállítottak gyógyintézetbe a mentők egy fiút Ercsiből, a helyi általános iskolából még csütörtökön. Több helybeli úgy tudja, a fiú felakasztotta magát egy ruhadarabbal az egyik tanteremben többek szeme láttára, a tankerület a HVG-nek úgy fogalmazott: „egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott.” Az ügy hátterében iskolai bántalmazás állhat.



Illusztráció, de nem nagyon térhet el a valóságtól - sajnos (forrás: Napiszar)

Fejér vármegyében Ercsiben él arányaiban az egyik legtöbb, ha nem a legtöbb cigány. Ez nem elhanyagolható körülmény az eset vizsgálatakor.

„Egy osztálytársai által folyamatosan bántalmazott fiú felakasztotta magát az ercsi iskolában”, ezt írta a Facebookon a Fejér megyei város református lelkésze, Darvas-Tanács Erik a csütörtökön történtekről. A rendőrség egyelőre nem adott ki tájékoztatást.

Az iskola fenntartója, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ az alábbi tájékoztatást adta: „A fenntartó az intézményvezetőtől értesült az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában történt, tanulók közti konfliktusról, melynek során egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott. A tanulót a társai azonnal leszedték a fogasról, sérülés nem történt. Az érintett tanulók felelősségét fegyelmi eljárás keretében vizsgálja az iskola.”

A bántalmazott kisfiú az ötödik osztályba jár, és hosszú ideje bántalmazták verbálisan és fizikailag is az osztálytársai. A tankerületi központ megerősítette azt is, hogy az utóbbi időben több bejelentés is érkezett hozzájuk „az intézményben előforduló fegyelmi problémákról, melyek kezelésében a fenntartó, az iskola és a helyi önkormányzat együttműködik”. A kialakult helyzet kezelését iskolapszichológus is segíti.

Sokat elmond az iskolában uralkodó állapotokról az is, hogy jelenleg nincs iskolaőr az intézményben, ugyanis a rendszeres bántalmazások olyan szintet értek el, hogy a korábban dolgozó iskolaőr egész egyszerűen felmondott!

A Darvas-Tanács Erik Facebook-bejegyzése alatti hozzászólásokból kiderül az is, hogy a bántalmazott kisfiú korábban szeretett volna már átjelentkezni egy másik iskolába, de azt egy pedagógus megfúrta.

Ercsi polgármestere, Gólics Ildikó is írt az eseményekről, sokatmondó, hogy az egyik hozzászóló az alábbiakat írta:

„Ercsi Város Roma Nemzetiségük Önkormányzata a mai napon egyeztetett az iskola igazgatójával és biztosította arról hogy a jövőben mindenféle segítséget és támogatást a roma önkormányzat részéről meg ad az iskolának, valamint jövőbeli terveink között szerepel egy roma származású referens, akinek többek között az lesz a feladata hogy a szülők és a tanárok között segítse a kommunikációt, és sok ilyen hasonló terveink vannak amit a tanker jóvá kell hagynia, mert az a célunk az hogy iskolánk vissza kapja a régi méltóságàt, és hogy az ilyenek és a hasonló dolgok ne történjenek meg!! Reméljük a közös munka eredményes lesz.”

Nem mintha eddig nem lett volna teljesen egyértelmű, hogy az ercsi iskolában jelentős számban vannak viselkedni nem tudó, agresszív cigányok, és vélhetően cigányok bántalmazták folyamatosan a kisfiút, de ez is egy adalék a teljes képhez. Ugyanis itt az az – egyébként teljesen utópisztikus – elképzelés, hogy majd a "roma" önkormányzat kijelöl egy cigány kapcsolattartót (referens) a tanárok és a cigány szülők között, amely majd segíti a kommunikációt. Előre borítékolom, hogy ennek semmi eredménye nem lesz. Hogy miért? Nagyon egyszerű.

Mondhatnám, hogy ajánlom korábbi átfogó írásomat a témában, de azért jegyezzünk le pár dolgot. Addig, amíg a hazai cigányság jelentős része olyan helyre születik és úgy nő fel, hogy tisztességes életformát nem lát, normális nevelést nem kap, ellenben úgy látja, hogy az erőszak menő, a bűnözés a cigány „életpályamodell”, addig egy-két kivételtől eltekintve jelentősebb változás nem lesz.

Végül még egy hozzászólás, akinek még bármi (bár ezt kizártnak tartom) kétsége is lenne arról, mi a helyzet:

Szóval erről kéne szólnia a közbeszédnek, nem a WC-kefékről. Mert a valóság az, hogy a többségi társadalom nem a WC-kefét társítja mint használati tárgyat a cigányokhoz, hanem mondjuk a kést, viperát és boxert... De van még pár egyéb. Egyik sem a tisztességes életformához kapcsolódik.

Henney Viktor - Kuruc.info