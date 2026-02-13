Nem akar indulni a 2026-os országgyűlési választáson az MSZP Elnöksége – jelentette be a szocialista párt pénteki közleménye, amelyet a Telex szemlézett.
Azt írták, a magyar baloldaliak túlnyomó többsége ma úgy látja, hogy a kormányváltás érdekében minden egyéni választókerületben kizárólag a legtöbb szavazatot elérni képes jelöltnek kell indulnia a Fidesz jelöltje ellen. Ezért az MSZP Országos Elnöksége azt javasolja az MSZP Kongresszusának, hogy ne induljanak el az április 12-i választáson.
„Minden választókerületben támogassuk a legtöbb szavazatot elérni képes ellenzéki jelöltet, mert nem elég csak győzni, az eltorzított választási rendszer miatt az elérhető legnagyobb arányban kell győzni minden választókerületben” – írták.
Ugyanakkor Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, Budapest 14-es választókerületében Vajda Zoltán, Budapest 16-os választókerületében Hiller István, Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor egyéni képviselő-jelöltségét támogatják. Minden más választókerületben pedig arra kérik a támogatóikat, hogy a kormányváltás érdekében szavazzanak.
- Budapest 8-as, a XIX. kerületet magába foglaló választókerületében a Fidesz–KDNP Tarnai Richárd Pest vármegye főispánt indítja, míg a Tisza Párt jelöltje Virágh Gabriella háziorvos lesz. A Mi Hazánk Fekete Györgyöt, a DK pedig Ternyák Andrást indítja itt.
- Budapest 14-es, a XVI. kerület nagy részét kitevő választókerületben Szatmáry Kristóf, a Fidesz frakcióvezető-helyettese lesz a kormánypártok jelöltje. A tiszás kihívója Szabó Alexandra orvos és klinikai gyógyszerkutatási projektmenedzser lesz. A Mi Hazánk Zsidró László, a DK pedig Kocsis-Cake Olivio indulását jelentette be korábban ebben a körzetben.
- Budapest 16-os választókerületében (nagyrészt a XXIII. kerület) a Fidesz–KDNP Földesi Gyulát, a Tisza Párt pedig Tarr Zoltánt indítja. Rajtuk kívül a mi hazánkos Kovács Attila és a DK-s Bányai Amir Attila is indul ebben a választókerületben.
- Csongrád-Csanád megye 1-es, szegedi választókerületében a Fidesz–KDNP jelöltje Farkas Levente önkormányzati képviselő lesz, míg a Tisza Stumpf Péter egyetemi adjunktust indítja. A Mi Hazánkból Timár Tamás, a DK-ból pedig Nagy Béla indul Szegeden.