Nem javasolja a választáson indulást a jelentéktelenné zsugorodott MSZP elnöksége

Nem akar indulni a 2026-os országgyűlési választáson az MSZP Elnöksége – jelentette be a szocialista párt pénteki közleménye, amelyet a Telex szemlézett.

Azt írták, a magyar baloldaliak túlnyomó többsége ma úgy látja, hogy a kormányváltás érdekében minden egyéni választókerületben kizárólag a legtöbb szavazatot elérni képes jelöltnek kell indulnia a Fidesz jelöltje ellen. Ezért az MSZP Országos Elnöksége azt javasolja az MSZP Kongresszusának, hogy ne induljanak el az április 12-i választáson.



Hervadó szegfűk egy sírkövön - ezúttal még éppen nem az MSZP-én) (kép: Deposit Photos)

„Minden választókerületben támogassuk a legtöbb szavazatot elérni képes ellenzéki jelöltet, mert nem elég csak győzni, az eltorzított választási rendszer miatt az elérhető legnagyobb arányban kell győzni minden választókerületben” – írták.

Ugyanakkor Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, Budapest 14-es választókerületében Vajda Zoltán, Budapest 16-os választókerületében Hiller István, Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor egyéni képviselő-jelöltségét támogatják. Minden más választókerületben pedig arra kérik a támogatóikat, hogy a kormányváltás érdekében szavazzanak.