Külföld :: 2026. április 7. 11:13 ::

Súlyos vonatbaleset történt Calais közelében

Halálos áldozata is volt a vasúti balesetnek, amely kedden reggel történt Calais közelében, Franciaországban, egy vasúti átjáróban, ahol egy nagy sebességű vonat (TGV) ütközött teherautóval - jelentette be Fabien Villedieu, a francia SUD vasúti szakszervezettől.

Villedieu az X-en arról számolt be, hogy a balesetben a vonat vezetője életét vesztette, és számos utas is megsérült.

A helyi média közlése szerint a TGV egy katonai járműveket szállító teherautó pótkocsijának ütközött.

🇨🇵🔸At least one person was killed and 27 were injured when a Paris-bound train carrying 250 passengers collided with a truck at a level crossing in the Pas-de-Calais department. pic.twitter.com/ztgksFZWqg April 7, 2026

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter szintén az X-en erősítette meg a baleset hírét, hozzátéve, hogy a helyszínre tart.

A beleset reggel 7 óra körül egy vasúti átjáróban történt Bethune és Lens között, jelenleg ezen a vonalon nincs vonatközlekedés - írta az X-en az SNCF állami vasúttársaság.

Az SNCF és a prefektúra közlése szerint 27 ember sérült meg.

(MTI)