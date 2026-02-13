Anyaország, Külföld :: 2026. február 13. 20:28 ::

Trump ismét méltatta keményen dolgozó harcos Viktort, de védőpajzsmellény helyett csak szép szavakat dobott

Donald Trump amerikai elnök megismételte pénteken az Orbán Viktor magyar miniszterelnököt támogató múlt heti internetes bejegyzését.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán erős vezetőnek nevezte a magyar kormányfőt, aki bizonyítottan képes eredményeket felmutatni. "Viktor keményen dolgozik Magyarország védelmén, a gazdasági növekedésen, a munkahelyteremtésen, a kereskedelem fejlesztésén, az illegális migráció megállításán, valamint a törvény és rend fenntartásán" - írta Donald Trump a múlt héten és most is.

"A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok új magasságokat értek el, és látványos eredményeket hoztak kormányom idején, nagyban köszönhetően Orbán miniszterelnöknek" - írta az elnök, hozzátéve, hogy várakozással tekint a további szoros közös munka elé az együttműködés eddigi sikeres útján való előrelépés érdekében.

"Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés, hogy ismét így tehetek" - írta Donald Trump, a magyar miniszterelnököt "egy igaz barátnak, harcosnak és győztesnek" nevezve, aki "soha nem fogja cserben hagyni a magyar embereket".

(MTI)