Anyaország :: 2026. február 13. 11:14 ::

Pesty Lászlót hétfő óta eltűntként keresi a rendőrség

Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként jelent meg a rendőrség oldalán Pesty László dokumentumfilmes, a Pesty Fekete Doboz alapítója, a gerilla.hu alapítója – írta meg a Telex. A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának február 9-ét, hétfőt adták meg.



Fotó: Marja János / 24.hu

A portál kereste elérhetőségein Pesty Lászlót, azonban nem érte el.

A Telex emlékeztet arra: az ősfideszesnek számító dokumentumfilmes, Pesty László még 2023 augusztusában állt elő azzal, hogy ma késsel-villával enni nem tudó NER-lovagok semmiznek ki tehetséges vállalkozókat, majd számtalan interjút adott hasonló témában. Nem sokkal később azt mondta, hogy vannak bizonyítékok, melyek alapján beazonosíthatók az elkövetők is, majd konkrét neveket ígért akkor, amikor ennek eljön az ideje. Végül nem állt elő konkrétumokkal.

(Magyar Hang)