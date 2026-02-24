Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. február 24. 22:06 ::

Tíz évre eltiltották a "kullancsvizsgáló" NER-plébánost a papi feladatok gyakorlásától - és a kiskorúaktól is

A Katolikus Egyház lefolytatta a belső vizsgálatát Pajor András zuglói plébános ügyében. A döntés értelmében tíz évig nem gyakorolhatja a papi feladatait, és eltiltották „ugyanerre az időszakra a kiskorúakkal végzett, egyházi intézmények vagy rendezvények keretében folyó tevékenységtől” – tudta meg a Kontroll.hu. A rendőrség még nyomoz a ministránsfiúkat meztelenre vetkőztető pap ügyében.

A lap az írja, a zuglói Kassai téri templomban múlt vasárnap a szentmisén olvasták fel a hívőknek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által kiadott közleményt, amelyben az állt, hogy a Hittani Dikasztérium jogerős döntése alapján Pajor András atyát 2025. december 18-tól számítva tíz évre eltiltották a papi feladatok gyakorlásától, és ugyanerre az időszakra a kiskorúakkal végzett, egyházi intézmények vagy rendezvények keretében folyó tevékenységtől.

Horváth István, a zuglói templom plébánosa azt közölte a lappal, hogy „közösségünk fájdalommal és együttérzéssel fordul mindazok felé, akiket az ügy érintett vagy megsebzett. Hordozzuk őket imádságban, és kérjük a Jóistent a gyógyulás, az igazság és a lelki megújulás kegyelméért.”

Kiemelte: a plébánián továbbra is határozottan elkötelezettek a gyermekek és fiatalok biztonságának védelme, valamint a felelős és átlátható egyházi szolgálat mellett. „Kérjük a testvéreket, hogy imádsággal kísérjék közösségünket ebben az időszakban is” – tette hozzá.

Betörés, megalázás, hatalommal való visszaélés

2024 decemberében a Válasz Online írta meg, hogy Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyben eljárást folytatnak Pajor András atya ellen. A lap az áldozatoktól úgy értesült, nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni Pajor András esetében, hanem a ministránsfiúk „betörésére”, megalázásra, hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre, amelynek volt szexuális dimenziója is.

Az áldozatok a Válasz Online szerint egybehangzóan azt állítják, hogy Pajor lányokat lényegében nem engedett sem az oltár közelébe, sem ifjúsági csoportok élére – „valahogy írtózott tőlük, többen megtapasztaltuk, hogy a barátnőinket is igyekszik szisztematikusan leválasztani rólunk”.

A plébános havi egyszeri kötelező gyónást vezetett be az ifjúsági és ministránscsoportok tagjai számára, a táborokban pedig rendszeresítette a kullancsvizsgálat intézményét. „Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy egyesével, anyaszült meztelenül kellett megjelennünk előtte, s ő a kezeivel alaposan áttapogatta az intim testrészeinket is. Amíg 8-10 évesek voltunk, valahogy kibírtuk, de amikor 15-16 éves korunkban is ragaszkodott a saját közreműködéséhez, kezdett rém kényelmetlenné, már-már zaklatásszerűvé válni a dolog. Pláne, hogy az úgynevezett kullancsvizsgálatot később a budapesti közösségi összejöveteleink szabadtéri részei után is erőltette a fiúknál” – fogalmazott a lapnak az egyik áldozat.

