Korlátozzák a vásárolható üzemanyag mennyiséget az őcsényi benzinkúton

Decsi olvasónk telefonált szerkesztőségünkbe, hogy az őcsényi benzinkútnál 30 liternél több benzint és gázolajat nem lehet vásárolni. Mennyiségi korlátot vezettek be - írja a Teol.



Forrás: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

A benzinkutat üzemeltető vállalkozó ki is tett egy táblát, melyen felhívja a figyelmét az oda betérő járművezetőknek, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel szükségessé vált a mennyiségi korlátozás, így naponta egy járműbe csak 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni.

Megkérdezték erről egy környéken lakó gazdálkodót is, aki a traktor üzemanyagtartályát szerette volna gázolajjal megtölteni.

– Százharminc literes a traktorom tartálya, a 30 liter csak lötyögne benne. Ezt nem gondolja komolyan ez a jóember! Itt vannak a tavaszi munkák, mást sem csinálunk majd, mint a benzinkútra járunk tankolni? Mekkora veszteség lenne ez nekünk? Inkább keresek egy másik benzinkutat a környéken – mondta a gazdálkodó.

A lap több benzinkutat is megkeresett, a környéken nem találtak másikat, ahol szintén mennyiségi korlátot vezettek volna be. De azt több helyen is megerősítették, könnyen elképzelhető, hogy hamarosan szükség lesz arra, hogy maximálják az egyszeri tankolás mennyiségét.