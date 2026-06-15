Anyaország :: 2026. június 15. 14:35 ::

Nyilvánosságra került a bőgőmasina Balásy által "gálánsan" felajánlott cégek vagyonleltárja

Négy cégét és három magántőkealapba helyzett befektetését ajánlotta fel Balásy Gyula, a NER legfőbb médiavállalkozója az államnak. Azt, hogy pontosan mely cégekről, illetve befektetésekről van szó, tudni lehetett, de a 24.hu jóvoltából a teljes vagyonleltár nyilvánosságra került.

A lap szerint a felajánlott csomagban volt a Lounge Design Kft., a New Land Media Kft., a Lounge Event Kft., és a Visual Europe Zrt. A négy cég képezte a felajánlás ismertebb részét, de emellett a Kontrollnak adott kitárulkozó interjúban Balásy arról is beszélt, hogy három magántőkelapaban lévő befektetése is a felajánlás része.

Ez a 24.hu által megszerzett vagyonleltár szerint: egy több mint 14 milliárd forint értékű, kifizetésre kész forrás a Prime Tech magántőkealapban, 6,5 milliárd forint összegű befektetés a Prime Peak és a Prime Target magántőkealapokban (melyek elsősorban közterületi és reklámpiaci érdekeltségeket tartalmaznak), és az Euronews TV-csatorna befektetéshez kapcsolódó részesedése. A New Land Media 12,5 millió euró kölcsönnel vett részt az Euronews megvásárlásának finanszírozásában, az ehhez kapcsolódó befektetési jegyek pedig rendelkezésre állnak a társaság értékpapírszámláján.

Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten egyértelművé tette, hogy az állam nem kíván élni a lehetőséggel és nem fogja átvenni a milliárdos által felajánlott cégeket. Balásy erre úgy reagált: „a társaságok jelentős eredménytartalékkal, értékes eszközállománnyal, aktív szerződéses portfólióval és kiemelkedő szakmai tudásbázissal rendelkeztek”, a felajánlás célja pedig az volt, hogy megőrizhető legyen az ott felhalmozott szakmai tudás és infrastruktúra.

(Magyar Hang)