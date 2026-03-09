Anyaország :: 2026. március 9. 10:21 ::

Egyre súlyosabb a helyzet a benzinkutakon, néhol teljesen kifogyott a gázolaj

Több kis benzinkút korlátozta a kiadható mennyiséget gázolajból, egyeseknél teljesen el is fogyott a dízel – közölte a Népszava üzemanyag-kereskedőkre hivatkozva.

Egy Tolna vármegyei kiskutas elmondta, hogy a Mol nagykereskedő árai 100 forinttal olcsóbbak a többihez képest, külföldről ezért nem is éri meg rendelni. Voll László, a két Tolna vármegyei kutat üzemeltető Androméda Kft. tulajdonosa szerint azonban a Mol ezernél is több kisebb benzinkút rendelését nem teljesítette.

A Voll által fenntartott kutaknál már 30 literben korlátozták a napi megvásárolható gázolaj-mennyiséget. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeb szerint Gávavencsellőn és Kemecsén többek között vannak olyan kutak, amik kifejezetten kifogytak a gázolajból. A györkönyi benzinkút is arról számolt be Facebook-oldalán, hogy a nagy roham miatt teljesen kifogytak a dízelből.

Több éve nem láttunk ilyen emelkedést a kőolajnál

Ahogy azt megírtuk , meredek emelkedéssel kezdte a hetet a kőolaj ára a világpiacon, ilyenre az elmúlt három évben nem volt példa. A hétfő hajnali órákban a nyersolaj ára több mint 25 százalékkal nőtt, a Brent olaj hordónkénti ára pedig 100 dollár fölé emelkedett.

Az olajár-emelkedésre reagált Donald Trump Truth Social közösségi oldalán: „A rövid távú olajárak, amelyek gyorsan csökkenni fognak, amikor az iráni nukleáris fenyegetésnek vége, nagyon alacsony ár az Egyesült Államok, valamint a világ, a biztonság és béké érdekében. Csak a bolondok gondolkodnak másként!”.

Az emelkedés mögött ugyanis az olaj világpiaci árának drasztikus emelkedése áll, amely egyik fő oka az Irán ellen indított izraeli-amerikai háború, de az árakon a Barátság kőolajvezeték leállítása sem segít.

A miniszterelnök összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot



Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

"Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első" - fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot, és hamarosan jelentkezik.

(Index - MTI nyomán)