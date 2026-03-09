Háború :: 2026. március 9. 08:00 ::

Meredeken emelkedik az olaj ára a zsidók háborúja miatt, de Trump szerint megéri

Jelentősen megugrott a kőolaj ára hétfőn a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt, ami ellátási hiánytól való félelmet keltett a piacokon.

Közép-európai idő szerint hétfő reggel fél hatkor az amerikai könnyűolaj, a WTI jegyzése hordónként (159 liter) 115,13 dolláron állt, ami 26,66 százalékos emelkedésnek felel meg. Ez 2020 áprilisa óta a legnagyobb egynapos emelkedés, és a 2022 júniusa óta legmagasabb árszint a múlt heti 35,6 százalékos emelkedésre építve.

Az északi-tengeri Brent olaj ára hordónként 115,91 dolláron állt reggel fél hatkor, 25,05 százalékos napi emelkedéssel, ami szintén 2022 júniusa óta a legmagasabb szint. Ez a legnagyobb egynapos emelkedés 2020 áprilisa óta, és a legmagasabb árszint 2022 júniusa óta. A Brent ára az elmúlt héten 27 százalékkal emelkedett.

A drágulást elsősorban az váltotta ki, hogy a Közel-Keleten több jelentős termelő visszafogta kitermelését, miközben a tankerek a harcok miatt továbbra is kerülik a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Irak három déli olajmezőjén a termelés mintegy 70 százalékkal esett vissza, Kuvait pedig szintén csökkentette kitermelését, és vis maior helyzetet hirdetett. Korábban Katar is visszafogta LNG-termelését, ami tovább szűkíti az energiahordozók globális kínálatát.

Elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is termeléscsökkentésre kényszerülhet, mivel a Hormuzi-szoroson átmenő export akadozása miatt gyorsan telnek a tárolókapacitások. A JPMorgan vezető közgazdásza, Bruce Kasman arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az olaj ára akár 120 dollár fölé is emelkedhet, ami a világgazdaságot recesszióba sodorhatja.

A gyors áremelkedés megrázta a pénzpiacokat is: Ázsiában a tőzsdék jelentős eséssel reagáltak, miközben a befektetők az infláció gyorsulásától és a globális növekedés lassulásától tartanak.

Trump szerint ez nagyon kicsi ár, hülye, aki nem így gondolja

Donald Trump szerint a iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd - erről közösségi oldalán írt az amerikai elnök vasárnap.

Az elnök Truth Social közösségi oldalon megjelent bejegyzésében úgy vélekedett, hogy rövid távú árugrásról van szó. "A rövid távú olajár - amely gyorsan zuhan majd, amint az iráni nukleáris fenyegetés megsemmisítése lezárul - egy nagyon kicsi ár, amelyet az Amerikai Egyesült Államoknak és a világnak a biztonságért és a békéért kell fizetnie" - fogalmazott az elnök. Hozzátette: aki nem így gondolja, az bolond...

Donald Trump szintén vasárnap azt hangoztatta, hogy Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az ABC televíziónak adott nyilatkozatában kifejtette: biztosítani akarja azt új vezető személyével is, hogy az Egyesült Államoknak "nem kell minden 10 évben újra visszatérnie" Iránba, hogy megszüntessen egy onnan érkező fenyegetést.

A magas olajárak átmeneti jellegét ígérte Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere is egy interjúban. A miniszter a CNN hírtelevíziónak vasárnap arról beszélt, hogy az üzemanyagok ára hamarosan visszatér majd az iráni konfliktus kitörése előtt szintre. Azt is hangsúlyozta, nincsenek olyan tervek, hogy az amerikai katonai műveleteket kiterjesszék az iráni olaj-, gáz- vagy energiaipar létesítményeire.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szintén vasárnap az NBC televíziónak adott interjúban arra a kérdésre, hogy országa kap-e orosz segítséget, annyit mondott, hogy Irán és Oroszország között "stratégiai partnerség" van, ami "nem újdonság", és "nem titok".

A miniszter arra, hogy Oroszország hírszerzési értesülésekkel segíti Iránt amerikai célpontok elleni támadáshoz, azt felelte, hogy "nincs pontos katonai információk birtokában", valamint hozzátette: "tudomásom szerint nagyon jó a kapcsolat Oroszországgal".

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért is felelős Központi Parancsnoksága vasárnap bejelentette, hogy életét vesztette az iráni konfliktus kezdete óta a hetedik amerikai katona, aki egy iráni támadásban sebesült meg március 1-jén. A közlés szerint az egyelőre nem megnevezett katona a Szaúd-Arábiában állomásozó amerikai csapatok tagjaként szolgált.

Szombaton katonai tiszteletadás mellett fogadták a Delaware állambeli Dover katonai támaszpontján annak a hat amerikai katonának a holttestét, akik a konfliktus első napján egy kuvaiti amerikai katonai állomáshelyet ért iráni támadásban vesztették életüket.

(MTI)