Toroczkai: Magyar Péter a legjobb példa arra, hogy mire képes a Facebook

Zelenszkij fenyegetéseiről, a „rendszerváltásról” és a Meta befolyásolási kísérletéről is kérdezte a Mi Hazánk elnökét pénteki, váci fóruma előtt a Magyar Jelen. A Pest vármegyei településen hatalmas érdeklődés kísérte Toroczkai László fórumát, a Madách Imre Művelődési Központ nagy terme is kicsinek bizonyult.



Vácon is telt ház várta Toroczkait (fotó: Lipták Tamás/Magyar Jelen)

„Zelenszkij egy terrorállamot működtet, egy velejéig korrupt terrorállamot” – mondta Toroczkai. A politikus elítélte az ukrajnai elnök Orbán Viktornak küldött fenyegetéseit.

„Minket, mi hazánkosokat és engem személy szerint évek óta terrorfenyegetettség alatt tartanak az ukránok, és ez a magyar hatóságokat, akárcsak Orbán Viktort eddig nem érdekelte. Én viszont nem így működök, így az első pillanatban kiálltam amellett, hogy Zelenszkij nem fenyegetheti a magyar kormányt” – mondta Toroczkai, hozzátéve, hogy szerinte a kárpátaljai magyarokat sem lehet fenyegetni, akikről mindenki megfeledkezik.

„Korrupció szempontjából semmilyen rendszerváltás nem várható egy Tisza-győzelem esetén” – jelentette ki Toroczkai, aki szerint a NER-es luxusvilág maradna Magyarországon. Ennek alátámasztására Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati lakását hozta fel. Szerinte ráadásul a régi SZDSZ-t is visszahoznák az olyan LMBTQ-aktivistákkal, mint Bódis Kriszta.

Mindezt annak kapcsán jelentette ki Toroczkai, hogy bemutatta: Magyar Péter ellen 2021-ben egy révfülöpi garázdaság miatt indult eljárás, ám az ügy egyszerűen felszívódott az ügyészségen – ekkor még Varga Judit volt igazságügyi miniszter volt Magyar felesége…

Az interjúban Toroczkai kifejtette véleményét arról is, hogy az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban hirtelen megugrott a kis pártok támogatottsága (az interjú készítésekor a Jobbik és a Munkáspárt is listaállításra jogosultnak tűnt – a szerk.). Toroczkai kijelentette, hogy ma Magyarországon három párt rendelkezik valódi társadalmi támogatottsággal és szervezeti hálóval, a többi párt legfeljebb a támogatások bezsebeléséért indulhat el.

„Magyar Péter a legjobb példa arra, hogy mire képes a Facebook” – mondta a Mi Hazánk elnöke a kérdésre, hogy vajon hol tartana Toroczkai László és pártja abban az esetben, ha ő is jelen lehetne a Meta felületein. Emlékeztetett: Magyarországon a Facebook monopol helyzetben van. Toroczkai szerint a Meta beavatkozása a magyar választásokba rendkívül súlyos és nagy hátrányba hozza a Mi Hazánk Mozgalmat, azonban, mint mondta, harcolnak azért, hogy minél több magyar emberhez eljussanak.