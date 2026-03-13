Anyaország :: 2026. március 13. 06:48 ::

Forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében a nemzeti ünnepen

A március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a főváros több kerületében forgalomkorlátozások lesznek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a korlátozások a közösségi közlekedést, így a nagykörúti és a rakparti villamosokat, valamint a reptéri buszjáratot is érintik, és akár metróállomásokat is lezárhatnak.

A rendőrség közleménye szerint lezárják március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI. kerületében lévő Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig pedig az Andrássy út Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszát is.

Hozzátették, hogy lezárják továbbá március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V. kerületében lévő Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot és a Honvéd utcát.

Nem lehet majd közlekedni március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI. kerületében lévő Podmaniczky utca Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút közötti szakaszán, és március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX. kerületében található Tűzoltó utca Ferenc körút és az Angyal utca közötti szakaszán sem.

Lezárják március 15-én 12 órától 20 óráig a Szabadság hidat, március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV. kerületében lévő Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, és március 15-én 14 órától 22 óráig a Kodály köröndöt, az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Városligeti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét.

A közlemény szerint az ünnepen szakaszosan és időszakosan lezárásra is készülni kell, továbbá megállási tilalom is érvényben lesz. A részletekről bővebb információ megtalálható a Police.hu oldalon elérhető közleményben.

A BKK tájékoztatása szerint a lezárások miatt számos járatuk megváltozott útvonalon és menetrenddel közlekedik majd.

Azt írták, a rendezvények idején a résztvevők számától függően biztonsági okokból lezárhatják március 15-én, vasárnap 13 és 15 óra között a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást, 14 és 17.30 óra között pedig az 1-es metró Bajcsy-Zsilinszky út és Hősök tere közötti megállóit.

A 100E autóbusz vasárnap 13 és 15 óra között rövidített útvonalon, csak a Kálvin térig közlekedik, nem érinti a Deák Ferenc tér és az Astoria megállót.

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok a hétvégén rövidített útvonalon, a Közvágóhíd és Pesterzsébet, Pacsirtatelep, illetve a Keleti pályaudvar és a Kossuth tér (Széchenyi rakpart) között közlekednek.

A 4-es és a 6-os villamosok vasárnap 9.30 és 10.10 között csak a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között járnak, 10.10 és 14.40 között pedig csak az Oktogon és a dél-budai végállomások között; 14.40 és 16 óra között a Blaha Lujza tér és az Oktogon között nem közlekednek.

A 17-es villamos vasárnap várhatóan 10 és 13 óra között a Savoya Park és a Széll Kálmán tér, illetve a Bécsi út / Vörösvári út és a Szent Lukács Gyógyfürdő között közlekedik. A 19-es és a 41-es várhatóan 9.30 és 13 óra között Kelenföld, vasútállomás, illetve a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Batthyány tér, illetve a Bécsi út / Vörösvári út és a Szent Lukács Gyógyfürdő között járnak, a Batthyány tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő közötti megállókat nem érintik.

A 47-es és a 49-es villamosok vasárnap várhatóan 12 és 19 óra között, a Szabadság híd lezárása idején terelve, a dél-budai végállomások és a Batthyány tér között közlekednek.

A 9-es autóbusz március 15-én várhatóan 8.30 és 12.30 között Óbuda, Bogdáni út és a Zsigmond tér, illetve Kőbánya-alsó vasútállomás és a Deák Ferenc tér között közlekedik, a Zsigmond tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat nem érinti; 12.30 és 15.30 között a teljes vonalon, de az Erzsébet hídon át jár.

A 15-ös autóbusz március 15-én 8 és 16 óra között rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Lehel tér között közlekedik, míg a 16-os 13 és 15 óra között a budai végállomása és a Széchenyi István tér között; a József nádor tér, a Hild tér és a Deák Ferenc tér megállót nem érinti.

A 20E, a 30-as, a 30A és a 230-as autóbuszok, valamint a 79-es trolibuszok vasárnap 12 és 20 óra között a Városligeten át haladnak.

A 26-os autóbusz vasárnap 9 és 15 óra között csak a Göncz Árpád városközpont és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik, míg a 91-es, a 191-es és a 291-es a Nyugati pályaudvar helyett a Széll Kálmán térig jár.

A trolibuszok közül a 70-es és a 78-as vasárnap 12 és 16 óra között rövidített útvonalon közlekedik, az Opera és a Kossuth Lajos tér közötti megállókat nem érinti. A 72-es 9 és 16 óra között az Orczy tér felől délelőtt csak a Deák Ferenc térig, illetve délután a Kálvin térig; Zugló felől pedig délelőtt csak a Kossuth Lajos térig, illetve délután a Lehel térig jár. A 73-as 9 és 12 óra között a Lehel tér helyett a Kossuth Lajos térig közlekedik, 12 és 20 óra között pedig a Kápolna tér és a Keleti pályaudvar között jár.

A 75-ös trolibusz vasárnap 12 és 20 óra között a Dózsa György út helyett a Hermina úton át közlekedik, a 76-os trolibusz pedig 12 és 20 óra között a Nyugati pályaudvar és az Izabella utca/Király utca csomópont között nem közlekedik.