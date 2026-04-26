Külföld :: 2026. április 26. 23:17 ::

Szövetséget kötött az izraeli ellenzék két jelentős pártja az idén esedékes választások előtt

Az izraeli ellenzék két jelentős pártja, a jobboldali Naftali Bennett vezette Bennett 2026 és a Jaír Lapid vezette, centrista Van Jövő vasárnap bejelentette, hogy szövetségre lépnek az októberben esedékes választások előtt, és pártjaik összeolvadnak.

"A lépés célja, hogy egyesítse a politikai tömböt, véget vessen a belső megosztottságnak, és minden erőfeszítést a közelgő, döntő jelentőségű választások megnyerésére összpontosítson és Izraelt a jövőbe vezesse" - mondta Lapid. Bennett irodája közölte, hogy az új párt neve Együtt lesz, és ő lesz az elnöke.

Bennett és Lapid korábbi összefogásával 2021-ben sikerült győzniük, és leváltaniuk az akkor 12 éve hatalmon lévő Benjámin Netanjahut, de koalíciós kormányuk mintegy másfél év után megbukott, és a "gázai mészáros" a 2022 novemberében tartott választás után ismét jobboldali koalíciós kormányt tudott alakítani.

A legutolsó felmérések szerint Bennett pártja 21 képviselői helyet szerezne a 120 fős izraeli parlamentben, míg Lapidé a mostani 24 képviselő helyett csak 7 mandátumot szerezne meg. Netanjahu Likud pártja 25 mandátumra számíthatna jelenleg. A két ellenzéki erő más pártokkal összefogva vélhetően kormányképes többséget szerezhetne a kneszetben.

(MTI nyomán)