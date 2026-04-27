Huszonkét határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Huszonkét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint a járőrök pénteken 2, szombaton 12, vasárnap 8 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A rendőrök az elmúlt héten 44 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten – április 13-tól 19-ig - a feltartóztatott emberek száma 12 volt - derül ki a rendőrségi összesítésből.