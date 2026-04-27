Jogosulatlan személyek átvették az irányítást egy teherhajó felett, és átirányították szomáliai területi vizekre - közölte vasárnap éjjel a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).
Az incidens a közlemény szerint a szomáliai Garacadtól 6 tengeri mérföldre északkeletre történt. Az UKMTO a jelentések alapján kalóztámadásnak nevezte a történteket, de további részleteket nem osztott meg.
A brit ügynökség, amely a brit kormány és nemzetközi partnerei megbízásából figyelemmel kíséri a térséget, óvatosságra intette a szomáliai vizeken áthaladókat a kalóztevékenység fokozódó veszélye miatt. A vasárnapi incidens során sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
(MTI)