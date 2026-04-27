Külföld :: 2026. április 27. 09:26 ::

Kalóztámadás ért egy teherhajót Szomália közelében

Jogosulatlan személyek átvették az irányítást egy teherhajó felett, és átirányították szomáliai területi vizekre - közölte vasárnap éjjel a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).

Az incidens a közlemény szerint a szomáliai Garacadtól 6 tengeri mérföldre északkeletre történt. Az UKMTO a jelentések alapján kalóztámadásnak nevezte a történteket, de további részleteket nem osztott meg.

A brit ügynökség, amely a brit kormány és nemzetközi partnerei megbízásából figyelemmel kíséri a térséget, óvatosságra intette a szomáliai vizeken áthaladókat a kalóztevékenység fokozódó veszélye miatt. A vasárnapi incidens során sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

(MTI)