Mali védelmi minisztere is meghalt a dzsihadisták támadásában

Sadio Camara, a Malit vezető junta védelmi minisztere is életét vesztette a nyugat-afrikai ország több pontján indult dzsihadista támadásokban - jelentette vasárnap a Radio France Internationale francia rádióállomás és a miniszter családja.

Az al-Kaidával szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) nevű dzsihadista szervezet az Azawad Felszabadító Front (FLA) nevű tuareg lázadócsoporttal együttműködve szombaton indított támadásokat a hadsereg ellen. A harcok vasárnap is folytatódtak. Mali fővárosában, Bamakóban éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el.

Bamako egyik elővárosában, a junta egyik fellegvárának számító Katiban "megölték Camara minisztert és második feleségét" - közölte családjának egyik tagja.

A JNIM szombati közleményben tudatta, hogy "felelősséget vállal" a szombaton végrehajtott támadásokért, amelyek célpontja "Assimi Goita elnök, illetve Sadio Camara védelmi miniszter székhelye, a bamakói nemzetközi repülőtér és a Kati városban lévő katonai létesítmények" volt. A szervezet állítása szerint elfoglalták az északi Kidal várost, miután a tuareg lázadócsoporttal együttműködve "sikeres műveletet hajtottak végre a mali hadsereg és orosz zsoldosaik ellen".

Mohamed Elmaouloud Ramadane, az Azawad Felszabadító Front szóvivője vasárnap közölte, hogy nagy részben ellenőrzik Kidalt, a helyi kormányzó pedig embereivel az országból kivonult ENSZ stabilizációs missziójának (MINUSMA) egykori támaszpontján keresett menedéket.

(MTI)