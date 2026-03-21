"Zárjatok ki engem is!" - hazudozással vádolja pártját egy DK-s

„Zárjatok ki engem is!”, írta szombat délután Siposné Bodrozsán Alexandra, a kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője a Facebook-oldalán, miután pénteken a párt bejelentette Kopping Rita, a DK kecskeméti (Bács-Kiskun 1.) országgyűlési képviselőjelöltjének kizárását. Koppingot azután zárták ki, hogy bejelentette: mégsem indul a választáson. Kopping a kilépését azzal indokolta, hogy a Bács-Kiskun vármegye 01. számú OEVK-ban nagyon szoros eredmény várható, és „ilyenkor igenis számít, hogy hányfelé szakadnak a szavazatok”.

Posztjában arra biztatta az ellenzéki szavazókat, pártlistán a DK-t támogassák, egyéniben pedig szavazzanak arra, „akinek a legnagyobb esélye van legyőzni Orbán rendszerének kiszolgálóját”.

A kizárását követelő Facebook-posztban a Kopping Ritával most szolidaritást vállaló Siposné Bodrozsán Alexandra azt írja, Kopping Ritával 2018 óta dolgozik együtt, évek munkája és küzdelme van mögöttük. „És most azt kell végignéznem, hogy ezt egyetlen nap alatt próbálják meg hazugságokkal bemocskolni. A DK szerint a saját frakciónk »tiszás tagjai« megzsarolták Ritát. Álljunk meg egy pillanatra! Nincs tiszás tag a frakcióban. Egy sincs. Ez nem véleménykérdés, ez tény. Már itt összeomlik az egész történet. És hogy mivel »zsaroltuk«? A bizottsági elnöki pozícióval. Egy olyan pozícióval, amelyről csak ő maga mondhat le, vagy amelyről a Fidesz-többségű közgyűlés dönthet. Nem mi, nem az 5 fős frakciónk. Ez nem tévedés. Ez tudatos hazugság.”

Az önkormányzati képviselő azt állítja, pénteken elvették tőle a hozzáférést a DK kecskeméti Facebook-oldalához, „csendben, központilag, magyarázat nélkül”.

„Ez a DK ma. Nem tudom ezt máshogy mondani: ez így nagyon nincs rendben.” A poszt végén Siposné Bodrozsán Alexandra Dobrev Klárának, a párt elnökének címezve azt írja, ne húzzák az időt, nyugodtan zárják ki őt is. Siposné Bodrozsán Alexandra 2022 novemberében lépett át a DK-ba a Momentumból.

Pénteki bejelentése után Kopping a Telexnek azt nyilatkozta, nem volt szó zsarolásról vagy fenyegetésről, hosszú vívódás után döntött a visszalépés mellett, mert azt tapasztalta, hogy nincs meg a kellő támogatottsága. „Azért döntöttem így, mert fontosnak tartom, hogy bizonyos választókerületekben létrejöjjön az együttműködés. Ha ez nem történik meg, akkor a Fidesz jelöltje lesz a nevető befutó. És ezt nem akarom még egyszer végignézni” – írta. A visszalépő DK-s jelölt azt is mondta, megérti a DK kommunikációját, de fontolgatja, hogy jogi lépéseket tesz.

A DK utána azzal vádolta meg, hogy a „tiszások zsarolásának hatására” lépett vissza, és bejelentették a kizárását. „Sajnos végül nem tudott ellenállni a zsarolásnak és a bizottsági elnöki széket és a vele járó pénzt választotta” – írták közleményükben. Ebben azt állították, hogy a Szövetség a Hírös Városért Egyesület tiszás tagjai azzal zsarolták meg Koppingot, hogy visszahívják az önkormányzati bizottság elnöki tisztségéből. Ennek a civil ernyőszervezetnek a színeiben indultak az ellenzéki jelöltek a 2024-es önkormányzati választáson Kecskeméten, köztük Kopping Rita is.

(Telex nyomán)