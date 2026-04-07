333 voks hiányzott négy éve a Mi Hazánk hetedik mandátumához

333 voks hiányzott négy éve a Mi Hazánk hetedik mandátumához, ezért is kell mindkét szavazatot a Mi Hazánkra adni most, listán és egyéniben is! Nincs elveszett szavazat, az egyéni jelöltre leadott voks ugyanis - még ha esetleg nem is nyerne egyéniben - töredékszavazatként a listához adódik, ott ugyanannyit ér. Négy éve az országos listánkon a töredékszavazatokkal együtt 639551 szavazat volt, csak 333 voks hiányzott egy újabb mandátumhoz, vagy feleannyi ember, ha két voksot ad nekünk. Most kevesebben is múlhat - írja Facebook-bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

Ráadásul ha már a budapesti agglomerációban, Gyömrőn sikerült nyernünk (Kisberk Szabolcs 30% fölötti eredménnyel lett a Mi Hazánk színeiben polgármester), akkor bárhol sikerülhet…

A kormánypárti média egy hete futtatja azokat a fideszes megmondóembereket, akik most egy összehangolt kórusban hangoztatják, hogy a mi hazánkosoknak egyéniben a Fideszre kell szavazni ("elfelejtve" megemlíteni, hogy egy töredékszavazat ugyanannyit ér a mandátumszámítás során, mint egy listás voks). Tehát abszurd módon fideszesek akarják megmondani, hogy kire szavazzanak a Mi Hazánk hívei. Mert e megmondóemberek egyike sem mi hazánkos. Ők illetékességük alapján legfeljebb a Fidesz szimpatizánsainak mondhatnák azt, hogy listán szavazzanak a Mi Hazánkra, ha pl. elegük van

- a korrupcióból,

- Izrael feltétel nélküli kiszolgálásából,

- az LMBTQP-propagandafelvonulás helyett a mi ellentüntetéseink megakadályozásából,

- a rendpárti felvonulásaink betiltásából,

- a multik kiszolgálásából,

- a vendégmunkások behívásából

- vagy abból, hogy a Fidesz felvetni sem meri Kárpátalja önrendelkezését.

De persze nem ezt mondták, hogy a fideszesek listán szavazzanak a Mi Hazánkra, hiszen nem közénk tartoznak. Ők fideszesek, ahol Győzike és Kis Grófo a mérce. A legabszurdabb, hogy a közügyektől eltiltott Budaházy Györgyöt hívják most be a stúdiókba "törleszteni", közügyeket formálni, s nem a Mi Hazánk - kormánypárti médiában elhallgatott - politikusait, minket, akik mellesleg a fideszes gépezettel szemben harcoltunk Budaházy kegyelméért éveken át...

Elkötelezett mi hazánkos elvi alapon sem szavazhat másra: nem arra kell szavazni, akinek nagyobb esélye van, hanem arra, aki megérdemli, különben sosem lesz jobb, sosem lesz esély a radikális változásra! A fideszes propagandisták megfeleznék a Mi Hazánk támogatottságát, nekük viszont az a célunk, hogy megkerülhetetlen erő legyünk. Nincs elveszett szavazat, minden egyes voks hasznosul.

Senkinek se legyen túlhatalma! Vasárnap 2 X Mi Hazánk!