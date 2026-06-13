Külföld :: 2026. június 13. 17:08 ::

A rasszizmus ellen tüntettek Belfastban - de persze nem a fehér áldozatát lefejezni próbáló szudánié ellen

Több ezren vettek részt szombaton Belfastban egy rasszizmusellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után.

A Together Against Hate (Együtt a gyűlölet ellen) elnevezésű megmozdulást a Unite Against Racism szervezet hirdette meg, a demonstrációt a belfasti városháza előtt tartották. A résztvevők molinóin a többi között olyan feliratok voltak olvashatók, mint "Rasszisták, menjetek haza!" és "Az erőszak és a gyűlölet a probléma, nem a bőrszín".



"Elcserélném a rasszistákat menekültekre" - sztereotip hasznos idióta a tüntetésen (fotó: AFP / Getty)

A felszólalók arról beszéltek, hogy a héten családoknak és kisgyermekeknek kellett elmenekülniük otthonaikból a rasszista erőszak elől. A BBC beszámolója szerint köszönetet mondtak azoknak az önkénteseknek is, akik a zavargások idején embereket menekítettek ki, ételt vittek a rászorulóknak, és segítették a megfélemlített közösségeket.

Hétfő este Észak-Belfastban egy 30 éves szudáni férfi késsel támadt a negyvenes éveiben járó Stephen Ogilvie-re. Az áldozat elvesztette egyik szemét, emellett súlyos sérüléseket szenvedett a fején, az arcán és a hátán. A férfit később gyilkossági kísérlet vádjával bíróság elé állították.

A késelésről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában. Ezt követően Belfast több részén és más északír településeken is zavargások voltak: maszkos csoportok bevándorlók lakta negyedekben házakat, üzleteket és járműveket rongáltak meg vagy gyújtottak fel, és rendőrökkel csaptak össze. A rendbontások miatt egyes iskolák és üzletek korábban bezártak, a tömegközlekedést pedig több helyen fel kellett függeszteni.

Az észak-írországi rendőrség szerdán közölte, hogy a támadásra kiszemelt lakóingatlanok címeit online közösségi portálokon és üzenetküldő alkalmazásokon is megosztották. A rendőrség ezt elfogadhatatlannak nevezte, mivel emberéleteket veszélyeztet.

(MTI)

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