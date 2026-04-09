IDEA: 13 százalékpontos a Tisza előnye a biztos pártválasztók között

A biztos szavazó, pártot választani tudó szavazók 50 százaléka a Tisza Pártot, 37 százaléka pedig a Fidesz–KDNP-t választaná az IDEA Intézet friss közvélemény-kutatása szerint, amelyet március 29. és április 4. között készítettek, írja a Telex.

A csütörtökön publikált kutatás becslése szerint a teljes népességben is jelentős előnye van a Tiszának, 39 százalék szavazna Magyar Péter pártjára, 30 százalék pedig Orbán Viktor kormányát tartaná hatalomban. A mérés szerint a szavazókorú népesség 21 százaléka tekinthető párt nélkülinek.

A Mi Hazánk Mozgalmat az IDEA is bejutási küszöb környékére méri, a friss adatok szerint a biztos pártválasztók között 5, a teljes népességben pedig 4 százalékon állnak.

A mérés szerint sem a Demokratikus Koalíció, sem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem jutna be az országgyűlésbe.

Az IDEA március 12-én közölt legutóbb közvélemény-kutatási adatokat, ehhez képest 1 százalékponttal nőtt a Tisza előnye a biztos szavazó, pártot választani tudók körében, a teljes népességben mért erőviszonyok viszont azonosak, mindkét párt 1-1 pontot erősödött, ami hibahatáron belüli elmozdulás.

Módszertan

Az IDEA adatfelvétele 2026. március 29. és 2026. április 4. között történt 1500 fős mintán internetes kérdőívvel. A hibahatár legfeljebb 2,3 százalékpont. A vizsgálat eredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében.