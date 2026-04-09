Ezt hazudta Magyar Péter március 26-án:
Pontos tudomásunk van arról, hogy zajlanak a tárgyalások a Mi Hazánk és a Fidesz között, és még választás előtt különböző csereberéért és ajánlatért cserébe a Mi Hazánk hajlandó lesz több tucat helyen visszaléptetni az egyéni jelöltjeit, még a választások előtt. Összenő, ami összetartozik
– állította a Tisza vezetője, és mivel ma, csütörtökön 16 órakor volt a jelöltek visszalépési lehetőségének határideje, bebizonyosodott, hogy Magyar Péter megint hazudott, hiszen a Mi Hazánk egyetlen jelöltje sem lépett vissza.
Persze míg a hazugság bejárta a médiát, ezt most elhallgatják. - írja Novák Előd, a Mi Hazánk kampányfőnöke.
