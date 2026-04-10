Anyaország, Sport :: 2026. április 10. 12:12 ::

Magyarország megpályázza a 2028-as Maccabi Európa Játékok rendezését

Magyarország pályázott a 2028-as Maccabi Európa Játékok (EMG) rendezésére - jelentették be pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszterelnöki megbízott elmondta, a 2019-es játékok sikeres megrendezése után a kormány lelkesen karolta fel a következő játékok rendezésének ötletét, hiszen a kormány kiemelt jelentőségűnek tekinti a zsidó közösségek védelmét, a zsidó kultúra és örökség megőrzését.



A 2024-ben elfogadott, antiszemitizmus elleni nemzeti stratégiában is megjelenik, hogy a kormány fontosnak tartja az európai zsidó élet előmozdítását, valamint hidak, kapcsolatok építését az európai zsidó és nem zsidó közösségek között - emelte ki a miniszter.

Hozzátette, a sport erre a kapcsolatteremtésre kifejezetten alkalmas, mert értéket közvetít, tiszteletre és együttműködésre épül és nevel.

Ma Európában a zsidó közösségek biztonsága nem magától értetődő, ezért a 2028-as Maccabi Európa Játékok magyarországi rendezése kiállás is lenne az európai zsidó kultúra mellett - hangoztatta Bóka János.

A miniszter közölte, hogy a kormány támogatja a pályázást, és biztosítja a lebonyolításhoz szükséges költségvetési fedezetet.

Az egyeztetések várhatóan hamarosan lezajlanak, és várakozásaik szerint az idén nyári Maccabi Világjátékokon hivatalosan is bejelenthetik Magyarországot a következő európai verseny helyszíneként - fűzte hozzá Bóka János.



Fotó: Illyés Tibor / MTI

Deutsch Tamás, az MTK elnöke kiemelte, több okból is megalapozottan bíznak a magyar pályázat pozitív elbírálásában: a magyarországi zsidó közösség reneszánszát éli, a 2019-es játékokat színvonalasan sikerült lebonyolítani, ráadásul Magyarország olyan hely, ahol biztonságban érezheti magát a világ bármely részéről érkező zsidó ember.

Felidézte, 2019-ben 42 ország mintegy 2300 zsidó sportolója vett részt a 23 sportág 82 versenyszámával megrendezett játékokon. A magyar csapat 208 tagú volt, és az éremtáblázat második helyén végzett az Egyesült Államok mögött 49 arany-, 28 ezüst- és 13 bronzéremmel.



Fotó: Illyés Tibor / MTI

Jusztin Ádám, a Maccabi-VAC (Vívó és Atlétikai Club) elnöke arról beszélt, hogy az 1906-ban alapított szervezet a 2019-es játékok megrendezésével olyan presztízst szerzett, amely méltó komoly múltjához, és méltán adja meg a lehetőséget az újbóli rendezésre.

Várakozásaik szerint a 2028-as eseményre 1500-2000 résztvevő érkezhet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a sportesemény mellett kulturális programokat is kínálnak a rendezvény ideje alatt Magyarországra látogatóknak.

Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke Európa harmadik legnagyobb zsidó közösségének nevében nagyra értékelte a következő Maccabi Európa Játékok megrendezésének lehetőségét.

Kijelentette, közösségük teljes mellszélességgel támogatja a sporteseményt, biztosítja a lebonyolításhoz szükséges speciális logisztikát, szakrális és kulturális hátteret.

(MTI nyomán)