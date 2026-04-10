2026. április 10. 12:43

Csak tizenhét év fegyházat kapott a kislányait rendszeresen erőszakoló "férfi"

Tizenhét év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki rendszeresen szexuálisan bántalmazta a saját és a nevelt lányait - közölte a Fejér Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A vádirat szerint a férfi az egyik nevelt lányát 10 éves korától 15 éves koráig, a másikat 6 éves korától 16 éves koráig rendszeresen szexuálisan bántalmazta, továbbá az első házasságából származó lányát is, még a gyerek 12. életévének betöltése előtt.

A bíróság a letartóztatásban lévő férfit többszörösen minősülő szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt 17 év fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A törvényszék a férfit végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, illetőleg a szülői felügyeleti jogát az első házasságból származó gyermeke vonatkozásában megszüntette.

Az ügyész hosszabb szabadságvesztés kiszabása érdekében fellebbezett, ugyanis az elkövetett bűncselekmény akár 25 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.