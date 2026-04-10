Lezsák Sándor bejelentette, hogy a kuvikolás ellenére még mindig él

„Ha igaz a jóslat, hogy akinek halálhírét keltik, az hosszú életű lesz” – írta Lezsák Sándor kormánypárti képviselő, a Fidesz–KDNP kiskunfélegyházi jelöltje egy pénteki Facebook-bejegyzésben, amelyben eloszlatta az egészségi állapotával kapcsolatos kételyeket.

„Politikai ellenfeleim rólam is terjesztenek hazugságokat, hogy kómában vagyok és kórházban” – írta a 76 éves politikus, aki 1994 óta tagja az országgyűlésnek. Január elején valóban gyengélkedett egy reumatikus izomgyulladás miatt, írta, de ezen már „lélekben és fizikailag is” túl van, és készen áll a következő négy év feladataira.

„Aki nem hiszi, nézzen utána az elmúlt hetek-napok közéleti szerepléseinek” – tette hozzá, majd a „kuvikoló, dögledező jómadaraknak” jó egészséget kívánt, a Fidesznek pedig sikeres választást.

A kiskunfélegyházi választókerületben a Tisza Párt Dr. Kovács Gyula korábbi háziorvost indítja Lezsák ellen, a fideszes képviselő már hétszer nyert egyéniben.

(Telex nyomán)