Magyar egyelőre megkegyelmez az alaptörvény keresztény kultúrára vonatkozó részének

A miniszterelnöki mandátum nyolc évben történő maximálását, a Szuverenitásvédelmi Hivatal, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetését célzó alaptörvény-módosítás tárgysorozatba vételéről döntött az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága keddi budapesti ülésén.

Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője, a javaslat előterjesztője a miniszterelnöki mandátum maximálásával kapcsolatban hangsúlyozta, nincs szó visszaható hatályról, hiszen a jogszabály a hatálybalépése előtti időszakra nem vonatkozhat.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről azt mondta, nincs szükség olyan "politikai furkósbotként" működő hivatalra, amelynek célja az állampolgárok, a sajtó, a politikai ellenfelek megbélyegzése.

Ugyanakkor kiemelte, a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére.

A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, hogy az ezek kezelésében lévő több mint háromezer milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad.

(MTI)