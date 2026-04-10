2026. április 10. 13:48

Publicus-vezető: gátszakadás van, a Fidesznek semmi sem jött össze az elmúlt hetekben

Minden kategóriában erősödött Magyar Péter pártja, miközben a Fidesz némileg gyengült a Publicus Intézet felmérése szerint. Egyre többen számítanak ellenzéki győzelemre. Gátszakadás van – kommentálta az eredményt Pulai András, a korábban az MSZP-t fényező adatai miatt nevetségessé váló intézet vezetője.

A Népszava megbízásából a Publicus Intézet az elmúlt napokban elkészítette a választás előtti utolsó kutatását, amely egyértelműen az ellenzék és a kormányváltó hangulat erősödését mutatja. A Tisza a teljes népességben 38, a Fidesz 29 százalékon, a biztos szavazóknál 45, illetve 34 százalékon áll.

A biztos szavazó pártválasztók körében az ellenzéki párt 52-39-re vezet. A különbség kategóriától függően 9, 11 és 13 százalékpont a Tisza javára.

A Publicus március végén felvett adataihoz képest – nagyjából tehát másfél hét leforgása alatt – a Tisza a teljes népességben 2, a biztos szavazók esetében 4, a biztos szavazó pártválasztóknál 3 százalékponttal növelte támogatottságát, míg a Fidesz mindhárom kategóriában 1-1 százalékponttal gyengült.

A Mi Hazánk – az „ellenséges” pártot rendszeresen alaposan alulmérő intézetnél – továbbra is a határon billeg (4-5 százalékon mozog), a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt minden kategóriában egyaránt 2-2 százalékon áll.

A felmérés április 7-9-e között, 1004 fő megkérdezésével készült, az eredmény a magyarországi felnőtt népességre életkor, nem, iskolázottság, településtípus és régió szerint reprezentatív.

A Publicus kutatása arról tanúskodik, hogy a megkérdezettek 62 százaléka „elégedetlen azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok”. A magyarok 76 százaléka biztosra ígéri választási részvételét. Ez valamelyest kevesebb annál, amit az előző felmérés jelzett, az ellenzéki aktivitás viszont erősödni látszik:

a tiszások 95, a fideszesek 90 százaléka állította azt, hogy mindenképpen elmegy szavazni.

A két szavazótábor közötti 5 százalékpontos eltérés másfél hete még 3 százalékpont volt.

A választók 86 százaléka – derült ki az adatokból – már eldöntötte, hogy kire fog szavazni. Ha azt nézzük, hogy ugyanez az arány március végén 79 százalék volt, akkor komoly növekedésről lehet beszélni.

Ha fogadni kellene, hogy melyik párt nyeri a választást, a megkérdezettek 43 százaléka tenne a Tiszára, és csak 33 százalék a Fideszre (a többiek nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni). Ennek alapján is jelentősen nőttek az ellenzék esélyei, a korábbi 4-hez képest most 10 százalékpontos a különbség.

„Ön szerint a szomszédai, ismerősei körében melyik párt győzelmére számítanak a legtöbben?” – erre a kérdésre 43 százalék a Tiszát hozta ki, a Fideszt csupán 27 százalék.

Az arányok ezen a téren is számottevően eltolódtak az ellenzék javára. A magyar társadalom többsége (53 százalék) a kormányváltásnak örülne jobban, a Fidesz maradását kevesebb mint a megkérdezettek harmada (32 százalék) venné szívesen. Amikor a Publicus úgy tette fel a kérdést, hogy „ön mit gondol, mi lesz a 2026-os választáson”,

42 százalék válaszolta azt, hogy a Fidesz veszíteni fog. Az orbáni kormányzás folytatását csak 36 százalék jelölte meg lehetőségként.

„Gátszakadás van” – jelentette ki lapnak nyilatkozva Pulai András, a Publcius vezetője. Közlése szerint az utolsó két-három hét döntő fontosságú volt a kampány szempontjából: a nyilvánosságban felszínre kerülő ügyek lényegében teljes egészében a Tiszát segítették, a Fidesznek semmi sem jött össze. A Tisza növekedése a DK és a Kutyapárt irányból is jön, a Fidesz csökkenését szavazóinak elbizonytalanodása okozza – tette hozzá.

Az ellenzéki szavazók válláról lekerült az a nyomasztó teher, amit a korábbi választások sikertelensége rakott rá, és elhiszik, hogy most már végre sikerül legyőzni a Fideszt. Ez sokakat a kormányváltás felé terelt

– fogalmazott Publicus vezetője. Az elmúlt három választáson tapasztaltakhoz hasonlóan az utolsó hetekben nagyon sokan indultak meg a várható győztes irányába. Az így kialakult dinamika és a mentális nyomás alól felszabadult ellenzéki hangulat következtében Pulai András szerint meggyőző tiszás győzelem valószínűsíthető.

(Népszava nyomán)