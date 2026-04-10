Anyaország :: 2026. április 10. 14:52 ::

Sulyok szavazásra buzdít

A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga, ezért mindenkit arra bátorít, hogy éljen vele – írta a Facebookon Sulyok Tamás köztársasági elnök. Arra kér mindenkit, hogy döntsön legjobb tudása és belátása szerint Magyarország jövőjéről.

„Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat” – írta.

Bejegyzésében írt még arról, hogy a választás április 12-én lesz, 6 és 19 óra között. „Az Országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására.”

„Az országgyűlési képviselők – szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló – választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben.”

(Telex)