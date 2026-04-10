2026. április 10. 21:50

Magyar Péter borsodi tarolásról álmodozott Miskolcon - orosz bábállammá válással és provokációkkal teli választásokkal ijesztgetett

Korábban Magyar Péter „csak” nagy győzelemről szokott beszélni, péntek este, két nappal a választás előtt Miskolcon már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy győzelemről beszélt a már szinte megszokott hatalmas tömeg előtt. Szerinte Borsod-Abaúj-Zemplén megye mind a hét választókerületét meg fogják nyerni, ami az eddigi itteni fideszes fölény ismeretében hatalmas fordulatot feltételez – írja a 24.

A borsodi megyeszékhelyen is külön szólt a fideszes szavazókhoz, hogy talán ők sem akarnak szakítani az Európai Unióval, hogy ez a maffiakormány hatalmon maradhasson.

Rengeteg minden eldől április 12-én. Például az, hogy hazánk tovább sodródik keletre, hagyjuk-e, hogy aljas gazemberek kivezessék az országunkat Európából, és hogy végleg egy orosz bábállamot, gyarmatot, összeszerelő üzemet alakítsanak ki ebből az országból és tovább rabolják a nemzeti vagyonnak a még megmaradt darabjait – mondta Magyar, aki sorsszerűnek tartja, hogy az EU-s népszavazás napján (ami 2003. április 12-én volt) kerül sor most is a választásokra.

Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy a hatalom mindent meg fog tenni, hogy valamilyen balhé, provokáció legyen. „Tudjuk, ismerjük az oroszok, az ide küldött GRU-ügynökök tanácsait, hogy szavazás napján legkésőbb legyen balhé” – hívta fel a figyelmet Magyar, aki szerint már építik a történetet a propagandában mindenféle ukránokról, fegyveresekről. Magyar attól tart, hogy balhékkal, bombariadókkal zavarhatják meg a választásokat. „Pontosan tudjuk, O. Viktor Mihály és Csöbör Katalin (a miniszterelnök és a helyi fideszes jelölt, teszi hozzá a 24.hu szerkesztője), hogy mire készültök, és nem fogtok sikerrel járni!” – figyelmeztetett, egyúttal azt kérve a tiszásoktól, hogy ne üljenek fel a provokációknak.