Anyaország, Publicisztika :: 2026. április 12. 09:35 ::

A magyarság létharca

Eredménytől függetlenül kijelenthetjük, hogy hosszú út vezetett idáig. Nem túlzás, hogy a 2022-es országgyűlési választásokhoz képest egy messze intenzívebb, vagy inkább mocskosabb kampány részesei voltunk, ez a szennyáradat pedig csak részben fog megszűnni a választások után. Hiszen vagy így, vagy úgy, holnap egy egészen más terepasztalra ébredünk majd.

Aki nyomon követte a Mi Hazánk Mozgalom erőfeszítéseit a párt zászlóbontása óta – vagy akár az elmúlt négy évben, az jól tudja, mekkora ellenszélben tudott sikereket elérni a párt, ez az ellenszél pedig csak felerősödött, ahogy múlt az idő.

A Tisza hazugságcunamiját, melyet a Mi Hazánkra zúdítottak, még az óbaloldal is megirigyelné, és ha mást nem is, a wishes messiás bebizonyított egy szégyenteljes dolgot: Magyarországon a (nyilvános) hazudozásnak semmi következménye nincsen. Emlékszünk például arra, hogy nagyjából két hete ez a szerencsecsomag azzal riogatott, hogy a mi hazánkos jelöltek a Fidesz javára fognak visszalépkedni? Egyértelmű volt, hogy hazudik – így is lett, mégsem lett következménye, helyreigazítást pedig nyilván nem is várt senki egy sötét háttérrel rendelkező bandától.

Ezzel párhuzamosan a Fidesznek sem kellett pofátlanságért a szomszédba menni. A saját közvélemény-kutatásaik alapján „remekül” állnak ugyan, mégis vették a fáradtságot arra egy majdnem másfél hetes kampány keretében, hogy általuk „mértékadónak” beállított „nemzeti radikálisokat”, levitézlett jobbikosokat állítsanak csatarendbe, és ezen júdásokkal biztassák arra a pozitív változást akaró mi hazánkosokat, hogy osszák meg szavazatukat, egyéniben a fideszes jelöltet támogassák (a kampányt megtámogatták egy szakajtóra való facebookos álprofillal is). A témába ezúttal nem megyünk bele mélyebben, kiveséztem már egy önálló írásban (melyet rengetegen elolvastak, ezúton is köszönöm), mindenesetre a Mi Hazánk közössége remekül vizsgázott: az alattomos támadást elhárította, az esetlegesen elbizonytalanodó, kevésbé tájékozott szimpatizánsokat pedig – feltárva a Fidesz médiagépezetének ármányait – visszaterelte a helyes útra.



A Mi Hazánk Mozgalom kampányzáró rendezvénye a Fővárosi Művelődési Házban 2026. április 11-én, szombaton (fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A kampányidőszak, a rengeteg beszélgetés, melyeket az elmúlt hónapokban folytattam az érdeklődőkkel (meg a kötözködőkkel) számomra is rendkívül tanulságos volt. Noha az ember néha teljes joggal érezheti az ellentétét mindennek, de meggyőződésem, hogy a magyarságban maradt még élni akarás, és ha sokakat meg is téveszt a nemzeti mázzal leöntött NER, vagy az abból kinőtt, globalista Tisza, amennyiben szánunk rá időt és energiát, sokan meggyőzhetőek a valódi igazságról, vagy éppen némi eszmecsere után sokan lesznek kíváncsiak arra, hogyan próbálja manipulálni őket az ellenséges média, mint negyedik hatalmi ág.

Ezen tapasztalatok alapján azt szűrtem le, ha minden egyes magyarral személyesen (!) beszélgethetnénk nyugodt körülmények között egy-másfél órát, nagyjából 80% felett lenne a mi hazánkosok száma, ha pedig egyetlen egy gondolatra, egyetlen egy üzenetre akarnám leszűkíteni ennek a napnak a történelmi jelentőségét, akkor ezt vetném papírra:

Esszenciális jelentősége van annak, hogy Magyarország ne süllyedjen a kétpólusú politikai rendszer mocsarába, mert ha ez egyszer megtörténik, nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen kimászni belőle. Az Egyesült Államok példájából láthatjuk, mit jelent ez, ahol igazán lényegi kérdésekben nincs különbség republikánusok és demokraták között, ugyanazt az urat szolgálják, és, hogy ez mennyire idegőrlő, azt a Trump-ellenes republikánusok hozzák most felszínre, akiknek elegük vannak ebből a posványból.

Talán ebben a kontextusban érthető meg leginkább, miért gyűlöli a Mi Hazánkat ennyire elszántan a Fidesz és a Tisza egyaránt. Ha tehetnék, még a szavazófülke közelébe sem engednék a mi hazánkosokat, hogy szavazataikkal „meg ne zavarják” a kis saját belsős játékaikat.

A magyar belpolitikai élet olyan kisajátítási kísérlete ez, mely azt eredményezné, hogy a magyarság végleg kiszorul a saját országából – előbb döntéshozatal szinten, végül pedig etnikailag is a szó szoros értelemben.

Ennek a sötét jövőnek a megakadályozására, illetőleg egy nemzeti alapokon álló pártprogram érvényesítésére pedig egyetlen lehetőség van: egyéniben és listán is a Mi Hazánk Mozgalmat támogatni a mai, történelmi jelentőségű választásokon.

A nemzeti párt egyértelműen és folyamatosan erősödik, céljainak, akaratának érvényesítésére páratlan lehetőségek nyílhatnak, az elmúlt évek pedig bebizonyították, hogy a rá adott voks nem kidobott szavazat (amely fogalom szerintem eleve hülyeség, mert ha valaki értékrendje, iránytűje szerint szavaz, az már önmagában nem lehet „kidobott szavazat”.)

Holnap egy merőben más reggel virrad majd, Magyarország sorsát pedig olyan erő kell, hogy irányítsa, melynek fő célja a magyarság boldogulása, erkölcsi felemelése, az északi civilizáció védelme, valamint a vesztünket akaró erők elleni kitartó és fáradhatatlan harc.

Ehhez pedig a kulcs a Mi Hazánk Mozgalom támogatása egyéniben és listán egyaránt!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info