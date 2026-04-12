2026. április 12. 13:23

16 óráig meg kell semmisíteni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait az arra befizetőknek

Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait.

A választási eljárásról szóló törvény lehetővé teszi az országgyűlési választásra nyilvántartásba vett jelölteknek, hogy a kampány céljaira a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét igényeljék az illetékes választási irodától, a listát állító pártok, illetve nemzetiségi önkormányzatok ugyanezeket az adatokat a Nemzeti Választási Irodától (NVI) kaphatták meg.

A megkereséseknek a választási irodák legkorábban akkor tehettek eleget, ha az illetékes bizottságok nyilvántartásba vették a jelöltet, illetve a pártok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által állított listát, és csak akkor, ha a kérelmezők igazolták, hogy befizették az adatszolgáltatás díját. A nemzetiségi önkormányzatok ingyenesen juthattak az adatokhoz.

A névjegyzéki adatokat a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt vette meg.

Ezeket az információkat kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehetett felhasználni, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos.

Az adatokat legkésőbb a szavazás napján 16 óráig meg kell semmisíteni, az erről készült jegyzőkönyvet pedig a jelölt és a jelölőszervezet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

(MTI)