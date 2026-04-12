Íme az utolsó felmérések eredményei

A 21 Kutatóközpont a Telex megbízásából készített közvélemény-kutatást a választás előtti napokban, melynek eredményét az urnazáráskor ismertették. E szerint így állnak a pártok a választás előtti napokban készült felmérés szerint:

Tisza Párt: 55 százalék

Fidesz-KDNP: 38 százalék

Mi Hazánk: 5 százalék

Demokratikus Koalíció: 1 százalék

Kétfarkú Kutya Párt: 1 százalék.

Az eredmény nem tér el érdemben az intézet április 1-jén közölt mérésének eredményétől.

A Medián kétpárti parlamentet mondott

A Medián a választás előtti öt napban készített kutatást, ennek az eredményét a HVG publikálta.

A pártok valószínű listás szavazataránya e szerint:

Tisza Párt: 55,5 százalék

Fidesz: 37,9 százalék

Mi Hazánk: 3,9 százalék

DK: 1,4 százalék

MKKP: 1,3 százalék.

E szerint tehát kétpárti parlament várható, és a Tisza megszerzi a kétharmados többséget.

A Závecz szintén

Az ATV megrendelésére készített exkluzív kutatás szerint 80 százalék körül részvételi aránynál a Závecz Research becslése szerint a Tisza Párt a listás szavazatok 54 százalékát szerzi meg, a Fidesz-KDNP 40 százalékot kap. A Mi Hazánk 4 százalékon végez, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyaránt 1-1 százalékon marad – mindhárom a parlamenti küszöb alatt.

A Fideszes Alapjogokért Központ Fidesz-győzelmet látott

Az Alapjogokért Központ országgyűlési választás előtt készült, országosan reprezentatív felmérése szerint a Fidesz-KDNP a biztos szavazó pártválasztók körében 44.5, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt, a Mi Hazánk pedig 7 százalékot ért el. A közvélemény-kutatás alapján magasabb választási részvételi aktivitás mellett a 106 országos egyéni választókerületből 64 körzetben jobboldali győzelem várható, így országosan ismét kormánypárti többség alakulhat április 12-e után. A kisebb pártok közül a DK 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,5 százalékon állt.

Központunk legújabb, választások előtti napokban rögzített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága 44.5 százalékra korrigált a biztos szavazó pártválasztók körében. Az idősoros adatok alapján elmondható, hogy a kormánypárt támogatottsága a 2025 októberi 47 százalékról hónapról hónapra, folyamatosan emelkedve jutott el márciusra az 50 százalékos szintig, a választás előtti napokban pedig az aktuális mért adatig - írják a Facebook-oldalukon.

(Kuruc.info - 24 - ATV)