Valamennyi egyéni választókerületből megérkeztek az átjelentkezők szavazatai az NVI-hez

Valamennyi országgyűlési egyéni választókerületből megérkeztek az átjelentkezéssel szavazók borítékjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI).

A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mintegy 224 ezren jelezték a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni.

Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket eljuttatják a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

Vasárnap a szavazatszámláló bizottság tagjai az urna felbontásakor kiválogatták a zöld borítékokat, megszámlálták és szállítóborítékba (nagyszámú zöld boríték esetében dobozba) tették, feltüntetve rajta a vármegyét, a választókerület számát és a település nevét. A szállítóborítékon feltüntették az abba belehelyezett zöld borítékok számát is. A szállítóborítékokat hétfőn kellett eljuttatniuk a Nemzeti Választási Irodába, hogy szétválogassák a 106 egyéni választókerület szerint.

Az NVI hétfő délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy mind a 106 egyéni választókerületéből megérkeztek az átjelentkezők szavazatai.

Az átjelentkezők szavazatai "bevárják" a külképviseleteken leadott szavazatokat, és miután azokat is szétválogatták a 106 egyéni választókerület szerint az NVI-ben, pénteken eljuttatják a "cél-választókerület" kijelölt szavazatszámláló bizottságához, ahol azokat "bekeverik" a választás estéjén fel nem bontott urnákban található szavazólapok közé, majd így, együtt számlálják meg a szavazatokat.

Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság legkésőbb szombaton megállapítja a választás választókerületi eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.