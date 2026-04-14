Török Gábor szerint a Fidesz annyi egyéni körzetet fog hozni, amennyit 2014-ben a totálisan leszerepelt baloldali közös lista

„A választási rendszer szembe fordult megvakult teremtőjével”, aminek az aránytalansága nagyban hozzájárult a Fidesz vereségéhez és ahhoz, hogy tragikusnak látszik a párt helyzete, írta Török Gábor politológus a Telex által szemlézett Facebook-bejegyzésében.

Török szerint a Fidesz választási rendszere eredményezte azt is, hogy a Tisza kétharmaddal lehetőséget kapott arra, hogy a jövőben arányossá tegyék a rendszert, és nem lesz realitása annak, hogy később ezt bármelyik párt egyedül megváltoztassa.

A bejegyzés szerint a Fidesz veresége nem olyan, mint az MSZP 2010-es összeomlása, mivel a Fidesz a 2022-es eredményéhez képest csak párszázezer szavazatot veszített, így is minden 10 szavazóból 4 a Fideszre voksolt.

„A komoly aránytalansági hajlammal rendelkező magyar választási rendszer azonban, ahogy a veszteseket szokta, most is büntetett: az országosan közel 40 százalékot szerző Fidesz a 106 egyéni körzetből csak 13-at nyert meg – és ez a szám a végén valószínűleg inkább csak 10 lesz. Pont ennyit szerzett 2014-ben a totálisan leszerepelt baloldali közös lista.”

A politológus arról írt, hogy még nem ismertek a végleges számok, de a Tisza közel 1 millió győzteskompenzációs szavazatra számíthat, ami 5-6 listás mandátumot jelenthet.

„A Fideszt általában a hatalmi érdekeit jól ismerő és hatékonyan cselekvő pártnak írtuk le. Léptek, ha érdekükben állt. Most nem tették meg. Nem hiszem, hogy önkorlátozásból (az önkormányzati választás előtt a végén is belenyúltak a rendszerbe), sokkal valószínűbb, hogy valamiért most vakon repültek” – írta Török.