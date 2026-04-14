Anyaország :: 2026. április 14. 13:38 ::

Kreml: Moszkva kész a párbeszédre Budapesttel

Oroszország kölcsönösen hajlandó a Magyarországgal folytatandó párbeszédre - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában.

Peszkov Magyar Péternek, a Tisza párt miniszterelnök-jelöltjének arra a kijelentésére reagált, miszerint ha Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívná, válaszolna a hívásra, de ő maga nem szándékozik telefonálni.

"Egyelőre megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy, amennyire értjük, van hajlandóság a pragmatikus párbeszéd folytatására. Ebben az esetben bennünk megvan erre a kölcsönös hajlandóság" - mondta.

Magyarnak azt a kijelentését, miszerint Oroszország és Magyarország sohasem lesznek barátok, a Kreml szóvivője a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva így kommentálta:

Különböző nyilatkozatokat hallottunk. Ő már korábban is kijelentette, hogy hajlandó tárgyalni Putyinnal, de (Oroszország és Magyarország) soha nem lesznek barátok. A politikában egy dolog, amikor még nem ülsz az ország vezetői székében, és tehetsz nyilatkozatokat. Amikor beleülsz abba a székbe, ott már más, mondjuk így, pragmatikusabb megközelítések jönnek.

A sajtótájékoztatón arra a kérdésre válaszolva, hogy a Kreml hogyan fogadta a magyarországi választás győztesének első nyilatkozatait arról, hogy Magyarországon népszavazás tarthatnak Ukrajna uniós felvételéről, Peszkov a sajtótájékoztatón így fogalmazott:

Várjuk meg, amíg megalakul az új magyar kormány, várjuk meg az első konkrét lépéseket.

(MTI)