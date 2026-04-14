Pont a választás előtt vásárolt két iratmegsemmisítőt a Belügyminisztérium

„A Belügyminisztérium 2026. március 20-án, illetve 2026. március 26-án – a parlamenti államtitkári titkárságra, illetve a közfoglalkoztatási stratégiai és koordinációs főosztályra – egy-egy darab Rexel Momentum Extra XP418+ elakadásmentes konfetti iratmegsemmisítő – a kapott tájékoztatás szerint közepes teljesítményű – készüléket rendelt” – közölte a HVG kérdésére a tárca, miután olyan információ jutott el a laphoz, hogy nagy teljesítményű iratmegsemmisítők érkeztek a minisztériumba.

A tárca szerint azért kellett hirtelen két gépet vásárolni, mert a korábban használt, a megrendeltekkel azonos típusú készülékek meghibásodtak, és nem javíthatók. A készülék a hivatalos termékismertető szerint egyszerre akár 18 A4-es lapot (80 g/m2) is felaprít 4x35 mm méretű konfettidarabokra. „Nincs szükség a papír kézi adagolására, illetve a tűzőkapcsok és gémkapcsok eltávolítására; ez a Rexel iratmegsemmisítő biztonságosan semmisíti meg a CD/DVD lemezeket, valamint bankkártyákat is egy külön adagoló nyíláson keresztül” – reklámozzák.

A Belügyminisztérium szerint a kezelt iratok selejtezése, megsemmisítése jogszabályokban rögzített folyamat. A tárca a hozzá érkező vagy az általa keletkeztetett iratokat köteles nyilvántartásba venni (érkeztetni, iktatni), majd az elintézett ügyek iratait irattárba helyezni és gondoskodni szakszerű és biztonságos megőrzésükről. Az irattári anyagok selejtezhető részét az irattári őrzési idő letelte, illetve ügyviteli értékének megszűnése után az illetékes közlevéltár engedélyével lehet leselejtezni. A selejtezési eljárás során a selejtezésre váró, lejárt megőrzési idejű iratokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányán záradékkal engedélyezi, ezt követően kerül sor az engedélyezett iratok megsemmisítésre történő elszállítására – a megsemmisítés nem a Belügyminisztériumban történik – közölték.

Frissítés: szállítás csak két-négy hét múlva

A Belügyminisztérium közleményben tudatta, hogy a két iratmegsemmisítő megrendelését „egyes médiatartalom-szolgáltatók sajátosan értelmezik”, és az említett két készülék még nem érkezett meg, szállításuk két-négy hét múlva várható.

Orbán Anita szerint a külügyben darálnak

Orbán Anita közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint több forrásból is megerősített híreket kapott arról, hogy a Külügyminisztériumban megkezdődött a „tisztogatás”: darálják a szankciós anyagokat és fontos dokumentumokat.

A politikus szerint ez a lépés elfogadhatatlan és jogellenes.

Orbán Anita nyomatékosan felszólította Szijjártó Péter minisztert, hogy azonnal állítsák le az iratok megsemmisítését és tiltsák meg az adatok törlését az elektronikus nyilvántartásokból. Hangsúlyozta: aki részt vesz az iratok eltüntetésében, vagy erre utasítást ad, törvénysértést követ el.

A politikus külön kitért a minisztérium dolgozóira is, biztatva őket, hogy ne hajtsanak végre jogellenes parancsokat. Kijelentette, hogy a jogellenes utasítások megtagadása miatt senkit nem érhet hátrány a jövőben.

A bejegyzésben felszólítják a külügyi vezetést, hogy a jelenlegi átmeneti időszakban: ne hozzanak döntéseket elbocsátásokról vagy új kiküldetésekről, és csak a legszükségesebb, a működéshez elengedhetetlen kötelezettségeket vállalják.

(Index)