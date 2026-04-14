Anyaország :: 2026. április 14. 20:40 ::

Trump először reagált Orbán vereségére

A vasárnapi magyar választás óta a világ számos vezetője reagált az ellenzék győzelmére és Orbán Viktor bukására, kivéve talán azt az egyet, akinek a megszólalására a legtöbben vártak. Donald Trump amerikai elnök korábban több alkalommal is a támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, hétfőn azonban újságírói kérdésre nem árulta el, hogy mit szól a szövetségese választási vereségéhez.

Másnap az olasz Corriere della Sera című lapnak adott interjújában viszont tömören kommentálta a helyzetet. Amikor megkérdezték tőle, hogy csalódott-e Orbán veresége miatt, azt válaszolta : „A barátom volt; ez nem az én választásom volt, de (Orbán) a barátom volt, jó ember – jól kezelte a bevándorlás kérdését. Nem engedte, hogy az emberek bejöjjenek és tönkretegyék az országát, ahogy ez Olaszországban történt” – mondta, amivel odaszúrt Giorgia Meloni olasz kormányfőnek is.

(Telex)