Magyar Péter telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdogannal, Törökország elnökével - közölte a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kedd este.
"Elnök úr gratulált a választási győzelemhez, és jókívánságait küldte Magyarországnak és a magyar embereknek. Egyetértettünk abban, hogy folytatjuk az országaink közötti együttműködést az energetika, a biztonságpolitika, a kereskedelem és a kultúra területén" - írta.
Magyar Péter közölte, Törökország elnöke meghívta őt Ankarába, ő pedig Budapestre invitálta Erdogant az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára.
A Tisza Párt elnöke azt írta, gratuláló levelet kapott Andrej Babistól, Csehország miniszterelnökétől, akinek a prágai látogatásra szóló meghívását örömmel elfogadta.
"Szlovénia miniszterelnökét, Robert Golobot pedig én hívtam telefonon budapesti kétoldalú tárgyalásra" - fűzte hozzá.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Markus Söder bajor miniszterelnökkel a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok további erősítéséről állapodtak meg.
"Holnap is több fontos nemzetközi egyeztetésem lesz, miután reggel, másfél év után meglátogatom a "köz"médiát és utána Sulyok Tamást" - írta bejegyzésében a pártelnök.
(MTI)